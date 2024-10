Verrät "Die Bachelorette" hier den vierten Halbfinalisten?

Devin Dayan, Martin Michelius und Leila durften sich in Folge zehn von Die Bachelorette über Rosen freuen. Wer den vierten Platz im Halbfinale ergattert, soll eigentlich noch ein Geheimnis bleiben, doch die Influencerin Annikazion erklärt in einem YouTube-Video, die Show durchschaut zu haben. Sie analysiert: "Es gibt im Vorspann für die ganze Staffel eine Szene mit Ferry in einem Glitzervorhang und diese Szene gab es offensichtlich noch nicht." Darüber hinaus könne man seine Haare und seine Hand in einem Clip erkennen, indem Stella Stegmann (27) mit einem Verehrer im Bett kuschelt.

Bei den Fans gehörte Ferry zu Beginn der Staffel zu den Favoriten. In den vergangenen Wochen erntete der Rapper allerdings nicht nur Zuspruch von den Zuschauern. "Ich hoffe, die vierte Rose geht an Jan und nicht an Ferry", wünschte sich deshalb ein User in den Instagram-Kommentaren der Show. "Vor Ferry hab ich mittlerweile jeglichen Respekt verloren", schimpfte ein anderer Fan, nachdem der Hamburger mit Sticheleien gegen seine Kontrahenten aufgefallen war.

Der Musiker wird von den Zuschauern auch für seine Freundschaft mit dem Alphatier Martin kritisiert. Gegenüber Promiflash stellte er allerdings klar: "Martin hat ein gutes Herz und viele Eigenschaften, wie zum Beispiel Disziplin und Ambition, die ich mir antrainieren wollte." Die Kritik nehme er sich nicht zu Herzen. "Alle Menschen, die sich jetzt gegen mich stellen und meine Entschuldigung nicht annehmen möchten, weil ich einen Fehler gemacht habe oder weil ich mich in der Villa etwas cringe Martin untergeordnet habe, können das gerne tun", verriet der 29-Jährige.

RTL Stella Stegmann und Ferry, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

RTL Stella Stegmann und Martin Michelius bei "Die Bachelorette"

