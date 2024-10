DSDS-Kandidatin Anne weinte in den Armen von Beatrice Egli

Anne Heinz (34), talentierte Kandidatin der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar, hat während der Dreharbeiten in Griechenland einen zutiefst emotionalen Moment erlebt: Vor den Augen der Jury brach sie in den Armen von Jurorin Beatrice Egli (36) weinend zusammen. Der Grund für ihre tiefe Trauer ist der tragische Verlust ihres Ehemannes Martin, der nur drei Wochen vor dem entscheidenden Jury-Casting im jungen Alter von 31 Jahren plötzlich an Krebs verstarb. Trotz dieses schweren Schicksalsschlags steht Anne weiterhin auf der Bühne und kämpft mehr denn je für ihren Traum – und für Martin.

Beatrice zeigte sich tief berührt von der Geschichte der aufstrebenden Sängerin und lobte sie für ihren Mut und ihre Stärke. "Er fehlt mir sehr", gestand Anne unter Tränen, betonte aber, ihr großes Ziel einer erfolgreichen Karriere als Sängerin nicht aufgeben zu wollen. Sie versuche nun, sich auf die positiven Seiten des Lebens zu konzentrieren und glaube fest daran, dass Martin stolz auf sie wäre, wenn er sie heute auf der DSDS-Bühne sehen könnte.

Anne und Martin führten sechs Jahre eine innige Beziehung, getragen von ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Musik. So einte die beiden nicht nur ihre starke Liebe zueinander, sondern auch ein tiefes Verständnis für die künstlerischen Ambitionen des jeweils anderen. Das Vor-Casting meisterte das Paar noch gemeinsam und es war ihr lang gehegter Wunsch, die prägenden Erfahrungen in der Show ebenfalls miteinander zu teilen. Der plötzliche Tod ihres Ehemannes war ein schwerer Verlust für Anne, die ihn, wie sie im Gespräch mit RTL erklärte, in ihren Gedanken mit auf jede Bühne nimmt: "Er ist immer mit dabei."

RTL / Stefan Gregorowius Anne Heinz, DSDS-Kandidatin 2024

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Chefjuror

