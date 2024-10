"Menopausen-Lady": Naomi Watts teilt Wechseljahre-Erfahrung

Naomi Watts (56) hat bei der hochkarätigen Premiere des Dokumentarfilms "The M Factor: Shredding the Silence on Menopause" in New York City für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin nutzte die Gelegenheit, um offen über ihre eigenen Erfahrungen mit den Wechseljahren zu sprechen. In einem Interview mit HELLO! betonte Naomi, wie wichtig der Austausch über das Thema ist: "Ich persönlich habe so viel gelernt und wünschte, ich hätte es schon mit 36 gelernt, als man mir sagte, dass ich in die Wechseljahre komme", sagte sie. Als die Schauspielerin an ihre erste Reaktion auf den Beginn der frühen Wechseljahre zurückdachte, erklärte sie, dass sie "in Panik geriet, um sich schlug und sich allein, beschämt und ahnungslos fühlte."

Naomi, deren 17-jähriger Sohn Sasha sie bereits um einen Kopf überragt, erzählte zudem, dass die Wechseljahre einen positiven Einfluss auf ihre Karriere in Hollywood hatten. "Es hat tatsächlich zu meinen Gunsten gewirkt. Sich der Wahrheit zu stellen, ist immer befreiend und ermächtigend", erklärte sie. Mit der Gründung ihrer eigenen Pflegelinie "Stripes Beauty", die sich auf die Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren konzentriert, möchte sie anderen Frauen helfen, diese Phase des Lebens selbstbewusster zu meistern. Naomi ermutigte das Publikum, das Älterwerden als besonderes Privileg zu betrachten, und gab zu, dass dieser Denkansatz ihr geholfen hat, diese Lebensphase mit Würde anzunehmen. "Als Kind hätte ich nie gedacht, dass ich einmal sagen würde: 'Ich werde eine Menopause-Lady sein!'", scherzte sie.

Bereits mit 36 Jahren wurde Naomi mitgeteilt, dass sie in die Wechseljahre kommt – eine Erfahrung, die sie nun motiviert hat, offen über das Thema zu sprechen und andere Frauen zu ermutigen, ihre Geschichten zu teilen. In ihrer Rede bei der Veranstaltung betonte sie die Kraft der Gemeinschaft und wie wichtig es ist, einander zu unterstützen: "Indem wir unsere persönlichen Geschichten teilen, können wir die Stigmata rund um die Lebensmitte abbauen und diese Lebensphase mit mehr Anmut annehmen." Mit ihrer Offenheit und Bereitschaft, sowohl Schmerz als auch Freude zu teilen, möchte Naomi das Stigma rund um die Wechseljahre abbauen und Frauen ermutigen, diese Phase des Lebens zu umarmen.

