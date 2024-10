Naomi Watts' Sohn Sasha überragt seine Mama um einen Kopf

Zum diesjährigen New York Film Festival erschien Naomi Watts (56) mit besonderer Begleitung: Der junge Mann an ihrer Seite ist kein Geringerer als ihr Sohnemann Sasha. Der Promispross, der aus der früheren Ehe der "The Ring"-Darstellerin mit dem Schauspieler Liev Schreiber (57) hervorging, feierte in diesem Jahr erst seinen 17. Geburtstag. Doch trotz seines jungen Alters hat er seine Mutter mit seiner Größe bereits eingeholt – Naomi reicht Sasha mit ihren 1,64 Metern und den schwarzen Pumps gerade einmal bis zum Kinn.

Auch die Größe seines Papas hat der Blondschopf mittlerweile erreicht. Bei den US Open Anfang September in New York City posierte das Vater-Sohn-Gespann Arm in Arm für die Kameras. Der Teenager kleidete sich für das Event in einem schwarzen Anzug mit blauem Hemd. Liev wählte einen ebenso eleganten Look und strahlte in einem hellgrauen Anzug mit einem weißen Hemd darunter. Der "X-Men Origins: Wolverine" ist angeblich ganze 1,91 Meter groß – und Sasha anscheinend auch!

Naomi und Liev waren ganze elf Jahre ein Paar. Im Laufe ihrer Beziehung hießen sie, neben Sohn Sasha, die gemeinsame Tochter Kai im Jahr 2008 auf der Welt willkommen. 2016 trennten sich die Hollywoodstars jedoch. Aufgrund ihrer Kinder stehe das Ex-Paar aber immer noch regelmäßig in Kontakt und ziehe gemeinsam an einem Strang. "Wir haben es zu unserer absoluten Priorität gemacht, gut und freundlich zueinander zu sein, und wir sind dem absolut verpflichtet", erklärte Naomi im Interview mit Net-a-Porter.

Getty Images Sasha Schreiber mit seinem Papa Liev, September 2024

Getty Images Naomi Watts und Liev Schreiber im Jahr 2016

