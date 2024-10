Calantha Wollny ist obdachlos und bittet Follower um Hilfe

Calantha Wollny (24), Tochter des bekannten Reality-TV-Stars Silvia Wollny (59), ist momentan obdachlos und bittet ihre Fans um Unterstützung. Ohne die finanzielle Hilfe ihrer Familie sieht sich Calantha gezwungen, eigenständig nach Lösungen zu suchen. Über Instagram wendet sie sich an ihre Follower und bittet um Spenden für eine Unterkunft. "Das Hotel, das ich buchen würde, kostet 50 Euro am Tag. […] Ich bin wirklich dankbar für jeden Cent", schreibt sie in ihrer Story und machte damit auf ihre schwierige Lage aufmerksam.

Es ist nicht das erste Mal, dass Calantha im Netz um Hilfe bittet und auf ihre prekäre Situation aufmerksam macht. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte sie in ihrer Story zunächst ein Foto von einer Tasche und Tüten neben einer Parkbank und fügte hinzu: "Aktuelle Lage". In einer weiteren Story bat sie dann um finanzielle Unterstützung für sich und ihren Freund Mason, der mit ihr auf der Straße lebt. Doch auch kritische Stimmen wurden laut, die meinten, sie würde Leute ausnutzen. "Ich sage ehrlich, wie meine Situation ist: Ich sitze auf der Straße, habe nichts und habe um Hilfe gebeten", betonte die 24-Jährige jedoch.

Calantha und Mason haben ein gemeinsames Kind: Töchterchen Cataleya. Die Sechsjährige lebt allerdings nicht bei dem Paar, sondern bei ihrer Oma Silvia, die auch das Sorgerecht hat. Im April verriet Calantha ihren Fans, dass sie ihre Tochter zuletzt im November 2021 gesehen habe. Die Content Creatorin plant allerdings, ihren Schulabschluss nachzuholen und das Sorgerecht für ihre Tochter zurückzugewinnen – derzeit scheint sie weit davon entfernt zu sein.

