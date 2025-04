Calantha Wollny und Vater ihres Kindes überraschend getrennt

Calantha Wollny (24) hat überraschend das Ende ihrer Beziehung bekanntgegeben. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte die Tochter von Silvia Wollny (60) ihren Fans, dass sie und der Vater ihrer Tochter nicht länger ein Paar sind. Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt, so Calantha, und habe offenbar mit dem Wunsch ihres Partners nach einem Leben abseits der Öffentlichkeit zu tun. "Weil er so in die Öffentlichkeit gezerrt wird", beantwortete die 24-Jährige die Frage nach den Gründen für das Liebes-Aus. Doch die beiden leben trotz der Trennung bisher noch unter einem Dach.

Die Liebeskrise ist jedoch nicht das einzige Thema, das Calantha momentan beschäftigt. Kürzlich war sie mit einer Gürtelrose im Gesicht im Krankenhaus aufgenommen worden, wo die Ärzte zusätzlich zwei Eierstockzysten bei ihr entdeckten. Trotz der nicht zu unterschätzenden Diagnose entließ sich die TV-Bekanntheit selbst aus der Klinik, da ihr ein neuer medizinischer Zugang gelegt werden sollte. "Ich habe alle Medikamente in Tablettenform und halte mich an alle Einnahmezeiten", beruhigte sie ihre Follower. Ihrem Auge gehe es mittlerweile besser, ihrem allgemeinen Gesundheitszustand jedoch weiterhin nicht gut.

Die Tochter von Silvia Wollny steht seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt wurde bekannt, dass sie in ein kontroverses Ereignis verwickelt war: In einem Video ihres Bruders Jeremy-Pascal war zu sehen, wie Calantha mutwillig die Wohnung ihrer Schwiegermutter unter Wasser setzte. Neben familiären Konflikten hatte sie in der Vergangenheit offen über ihre schwierige Wohnsituation gesprochen. So lebte sie zeitweise auf der Straße und bat ihre Follower um finanzielle Unterstützung, um einen Hotelaufenthalt finanzieren zu können. Trotz der Turbulenzen betonte Calantha immer wieder, dass sie für ihre Tochter eine gute Mutter sein wolle.

Instagram / calantha_wollny_official Calantha Wollny im September 2024

Instagram / calantha_wollny_official Calantha Wollny, Juli 2024

