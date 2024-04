Calantha Wollny hat Tochter über zwei Jahre nicht gesehen

Im Dezember 2018 hatte Calantha Wollny (23) ihre Tochter Cataleya auf der Welt begrüßen dürfen. Mittlerweile lebt die inzwischen Fünfjährige allerdings bei ihrer Oma Silvia Wollny (59). Ein Fan auf Instagram will daher von der drittältesten Wollny-Tochter wissen, wann sie ihren Sprössling das letzte Mal gesehen hat. "20. November 2021", antwortet die 23-Jährige daraufhin. Auch ist sich Calantha nicht sicher, ob Töchterchen Cataleya sie nach all den Jahren noch erkennen würde: "Aber falls es nicht so ist, lernt die kleine Maus ihre Mama einfach kennen und ich sie. Die Hauptsache ist, dass sie noch ein wenig in ihrer Kindheit ihre Mama hat – bevor sie irgendwann bei mir vor der Tür stehen muss und ich komplett fremd für sie bin." Für Calantha sei Cataleya und das Baby, das sie vor sieben Jahren verloren hatte, der "schlimmste Verlust" ihres Lebens.

Schon seit Jahren scheint es zwischen Silvia und Calantha zu kriseln: Bereits 2020 eskalierte ein Streit zwischen dem Mutter-Tochter-Duo, woraufhin die 59-Jährige Calantha beim Jugendamt angeschwärzt haben soll. Die Behörde reagierte daraufhin sofort und verwehrte Calantha den Kontakt zu ihrer Tochter. Diese kam infolgedessen für kurze Zeit bei ihrer Oma Silvia unter, wenige Wochen später waren Calantha und Cataleya jedoch wieder vereint.

Auch aktuell sorgt Calantha für jede Menge Wirbel: Die TV-Bekanntheit hatte ihrem Bruder Jeremy-Pascal Wollny vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Kurz darauf leitete dieser rechtliche Schritte gegen Calantha ein, wie er auf seinem Social-Media-Account verriet: "Selbstverständlich habe ich mich gegen die erfundenen Geschichten meiner Schwester juristisch gewehrt. Derzeit laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen meine Schwester aufgrund der falschen und erfundenen Behauptungen."

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

Wie findet ihr es, dass Calantha im Netz über ihre familiäre Situation redet? Ich finde es gut, dass sie offen damit umgeht. Na ja, ich finde, das hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Ergebnis anzeigen



