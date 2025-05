Calantha Wollny sucht Traummann in eigener TikTok-Datingshow

Calantha Wollny (24), bekannt aus der Reality-TV-Show "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", wagt ein neues Projekt: Calantha ist wieder Single und sucht öffentlich nach ihrem Traummann. Ihre Suche findet in einer eigenen Datingshow statt, die ab dem 4. Juni auf TikTok zu sehen sein wird. Über ihren Instagram-Kanal rief sie interessierte Männer dazu auf, sich bis zum 2. Juni für die Teilnahme zu bewerben. Produziert wird die Show über den Kanal @German_Dreamteam, hinter dem der TikToker Sven Schmitz steht.

Sven Schmitz ist bekannt aus The Biggest Loser 2018, heute produziert er Comedy-Content auf TikTok und hat rund 740.000 Follower. Calantha und Sven zeigten sich in der Vergangenheit digital oft verbunden und führten gemeinsame Gespräche auf TikTok über persönliche Themen. Die Idee der Show markiert für Calantha einen Neuanfang. In einer Instagram-Fragerunde im April bestätigte sie, dass sie nicht mehr mit dem Vater ihrer Tochter Cataleya zusammen sei, da er sich mit der öffentlichen Aufmerksamkeit schwergetan habe.

Abseits der Kameras sorgte Calantha zuletzt immer wieder durch Konflikte mit ihrer Mutter Silvia Wollny (60) für Aufsehen. Die beiden gerieten in der Vergangenheit mehrfach aneinander und trugen ihre Differenzen öffentlich aus. Mit der neuen Show scheint Calantha jedoch an einem positiveren Image zu arbeiten. Ob die Datingshow der Beginn einer neuen Liebesgeschichte ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / randale_caly Calantha Wollny macht ein Selfie

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny und ihre Enkelin Cataleya, Januar 2024

