Hotelangestellter wird nach Liam Paynes (†31) Tod untersucht

Liam Payne (✝31) ist am 16. Oktober 2024 unter tragischen Umständen im Casa Sur Hotel in Buenos Aires, Argentinien, ums Leben gekommen. Während seines Aufenthalts in dem besagten Hotel soll der One Direction-Star eine enge Beziehung zu einem Nachtarbeiter des Hotels aufgebaut haben, der nun im Mittelpunkt der Untersuchungen nach seinem Tod steht. Wie Paula Varela, eine argentinische Rundfunkjournalistin, beim TV-Sender Canal 13 berichtete, wird der Mitarbeiter verdächtigt, dem Sänger verbotene Substanzen bereitgestellt zu haben. Die Journalistin erklärte, dass der Mitarbeiter Anweisungen des Hotelmanagements missachtet und eine Lieferung in Liams Zimmer gebracht habe, obwohl dies streng untersagt war.

Trotz des Verbots soll der Mitarbeiter auf Liams Bitte hin ein Taxi bestellt haben, um ihm verbotene Substanzen zu besorgen. "Das ist eines der Dinge, die die Ermittler im Moment untersuchen", berichtet Paula nachdrücklich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sei der Hotelangestellte mittlerweile suspendiert worden. Er war laut Informationen der Journalistin bei seinen Kollegen als geschätzter Mitarbeiter bekannt, jedoch habe er vermeintlich eine wichtige Anordnung missachtet, was sich als fatal erweisen könnte. Die Behörden versuchen indessen herauszufinden, was genau in dem Fahrzeug transportiert wurde und ob der Angestellte dem Sänger tatsächlich Drogen beschafft hat. Forensische Experten haben bereits Spuren von Kokain in Liams Körper nachgewiesen. Fotos aus dem Inneren seiner Hotelsuite dokumentieren zudem eine weiße Substanz, wobei Tests bisher kein eindeutiges Ergebnis liefern konnten.

In der Zwischenzeit ist Liams Vater, Geoff Payne, nach Buenos Aires gereist, um die Rückführung seines Sohnes nach Hause zu ermöglichen. Bei einem Treffen mit dem zuständigen Staatsanwalt Andrés Madrea wurde ihm jedoch mitgeteilt, dass dies erst nach Abschluss aller toxikologischen und forensischen Untersuchungen möglich sein werde, was noch einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Wie die Zeitung Clarin vor wenigen Tagen bestätigte, werde sich die Rückführung des verstorbenen Sängers daher um "weitere zehn bis 15 Tage" verzögern.

