"Ich warte": Kehrt Patrick Dempsey zu "Scream 7" zurück?

Patrick Dempsey (58) spielte 2000, im dritten Teil der kultigen Filmreihe Scream, den Ermittler der Ghostface-Morde Mark Kincaid. Aktuell soll der bereits siebte Teil von "Scream" in Arbeit sein und es gibt Gerüchte, über eine Rückkehr von Patrick. Die heizte der Schauspieler jetzt selbst in der "Today Show" an. "Ich warte auf das Drehbuch", verrät der Grey's Anatomy-Darsteller und erklärt weiter: "Es gab ein Gespräch darüber. Ich habe noch nichts gesehen. Also, wir werden sehen, was passiert." Noch scheint also nichts in Stein gemeißelt. Zumal Patrick auf die Frage, ob er denn überhaupt Lust auf ein "Scream"-Comeback habe, eher verhalten reagiert: "Ich meine, es ist immer gut, einen Job zu bekommen."

"Scream VII" soll voraussichtlich im Februar 2026 in die Kinos kommen. Der letzte Film kam vergangenes Jahr heraus und schon hier durften sich Fans über die Rückkehr von bekannten Gesichtern freuen. So schlüpften unter anderem Courteney Cox (60), Neve Campbell (51) und David Arquette (53) wieder in ihre Rollen. Die drei gehören zur Urbesetzung und brachten das beliebte Franchise 1996 mit dem ersten Teil ins Rollen. Außerdem hatte Skeet Ulrich (54) einen Gastauftritt – im ersten Film spielte er Billy Loomis, das allererste Ghostface in der Filmreihe. Für die Besetzung des siebten Teils ist bisher nur bestätigt, dass Neve wieder die Rolle der Sydney Prescott spielen wird.

"Scream" gilt unter den Fans von Slasher Movies als absoluter Kult. Vor allem für Courteney waren die Filme zusammen mit dem Erfolg ihrer Serie Friends das Sprungbrett nach Hollywood. Was wohl kaum noch jemand weiß: Während der Dreharbeiten verliebte die heute 60-Jährige sich in ihren Kollegen David. Die beiden wurden ein Paar und heirateten drei Jahre später. 2004 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Doch die Beziehung hielt nicht ewig – 2010 gaben die beiden ihre Trennung bekannt und reichten schließlich die Scheidung ein.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Szene aus "Scream"

Getty Images Courteney Cox und David Arquette in 2011

