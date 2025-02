Nach 29 Jahren: Matthew Lillard kehrt für "Scream 7" zurück

Matthew Lillard (55) wird für den kommenden Horrorfilm "Scream 7" in seine ikonische Rolle als Stu Macher zurückkehren. Fast 29 Jahre nach seinem Debüt in Wes Cravens (✝76) Originalfilm aus dem Jahr 1996 sorgt diese Nachricht bei Fans der Slasher-Reihe für Aufregung. Während einige begeistert sind, gibt es auch skeptische Stimmen, die hinterfragen, wie Stu nach seinem vermeintlichen Tod – durch einen Fernseher, der auf seinem Kopf zerschmettert wurde – wieder auftauchen kann. Die Rückkehr des Schauspielers wurde von Deadline berichtet, und Matthew selbst heizte die Spekulationen mit einem kryptischen Instagram-Video an, in dem eines seiner bekanntesten Zitate aus dem ersten Film zu sehen war: "My mom and dad are gonna be soo mad at me!!"

Neben Matthew wird auch ein Großteil der alten Hauptdarsteller in "Scream 7" zu sehen sein. Neve Campbell (51), die als Sidney Prescott zur zentralen Figur der Reihe wurde, feiert nach ihrem Fehlen in "Scream 6" ein Comeback. Ebenso kehrt Courteney Cox (60) in ihrer Rolle als Journalistin Gale Weathers zurück. Das Sequel wird von Kevin Williamson (59), dem kreativen Kopf hinter der Originalreihe, inszeniert. Der Film bringt außerdem neue Gesichter ins Franchise, darunter Isabel May und Joel McHale (53), während Melissa Barrera (34) und Jenna Ortega (22) nicht mehr dabei sein werden. Über den genauen Plot des Films, dessen Kinostart für Februar 2026 geplant ist, wurde bisher nichts bekannt.

Matthew hat seit dem Start seiner Karriere durch "Scream" eine spannende Reise erlebt. Nachdem er als Stu Macher Horror-Fans beeindruckt hatte, wurde er vor allem in der Rolle des Shaggy in den "Scooby-Doo"-Filmen einem breiteren Publikum bekannt. Zuletzt überzeugte er in dem Horrorfilm "Five Nights at Freddy’s". In Interviews betonte Lillard immer wieder, dass ihn Fans oft ansprechen und nach einer Rückkehr in das Franchise fragen würden. Auch erklärte er, dass er sich einen Wiedereinstieg immer habe vorstellen können, wenn es sinnvoll in die Handlung passen würde. Mit "Scream 7" scheint dieser Moment nun gekommen.

Getty Images Ein Schauspieler trägt die Maske aus dem Film "Scream" bei der Vorstellung von "Scream VI" in Sydney

Getty Images Schauspieler Matthew Lillard im November 2021

