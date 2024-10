Isabella Strahan feiert nach Krebs Geburtstag in Disneyland

Isabella Strahan, die Tochter von Michael Strahan (52) und Jean Muggli, feierte kürzlich ihren 20. Geburtstag nach einem langen und schwierigen Kampf gegen den Krebs. Zusammen mit ihrem Vater und ihrer Zwillingsschwester Sophia verbrachten die drei den 26. Oktober gemeinsam mit Freunden in Disneyland. Mit Minnie-Maus-Ohren auf dem Kopf fuhren sie in einem Limo-Bus zum Park. In ihrem TikTok-Video singt Isabella "It's my birthday!" und alle anderen tanzen dazu. Für die junge Frau ist dieser Tag aber nicht nur ihr Geburtstag – sondern auch der erste Jahrestag ihrer Krebsdiagnose.

Am 26. Oktober änderte sich das Leben von Isabella drastisch. Nachdem sie enorme gesundheitliche Probleme hatte, bestand ihr Vater auf eine vollständige Untersuchung. Die Diagnose war schockierend: ein Medulloblastom, ein bösartiger Hirntumor, der vor allem bei Kindern auftritt. Am 28. Oktober musste in einer komplizierten Gehirnoperation der Tumor entfernt werden. Der 20. Geburtstag der Zwillingsschwestern ist etwas Besonderes – denn Isabella konnte ihren vorherigen Ehrentag nicht feiern. In einem Vlog auf YouTube sagte die junge Frau am 28. Mai mit einem Lächeln: "Wir veranstalten eine kleine Geburtstagsfeier, weil ich an meinem Geburtstag nicht bei Bewusstsein war." Freunde und Familie hatten sieben Monate nach der Operation eine kleine Feier organisiert.

Im Januar 2024 ging Isabella gemeinsam mit ihrem Vater und der Journalistin Robin Roberts im Fernsehen an die Öffentlichkeit, um über ihre Diagnose zu sprechen. Michael zeigte sich dabei tief bewegt und voller Bewunderung für seine Tochter. "Ich denke, in vielerlei Hinsicht bin ich der glücklichste Mann der Welt, weil ich eine so großartige Tochter habe", äußerte er gegenüber ABC News. Isabella begann danach eine intensive Strahlentherapie, gefolgt von mehreren Runden Chemotherapie. Ihre Zwillingsschwester Sophia war stets an ihrer Seite. Während der Behandlung teilte Isabella regelmäßig Updates über ihren Gesundheitszustand auf YouTube. Nach ihrer zweiten Runde Chemotherapie erhielt sie die erfreuliche Nachricht, dass sie nur noch zwei weitere Runden anstatt der ursprünglich geplanten vier benötigen würde. "Das sind Freudentränen", erklärte sie in einem Video.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Strahan im Levi's Stadion in Santa Clara, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / sophialstrahan Michael Strahan mit seinen Töchtern Sophia und Isabella, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige