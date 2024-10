P. Diddy soll einen Zehnjährigen sexuell missbraucht haben

Sean Combs alias P. Diddy (54) sitzt derzeit in Untersuchungshaft: Ihm wird unter anderem Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen. Laut TMZ steht er nun einer weiteren schockierenden Anklage gegenüber. In Gerichtsdokumenten behauptet ein Mann, er sei im Alter von nur zehn Jahren zum Opfer des Rappers geworden. Demnach sei er im Sommer 2005 mit seinen Eltern nach New York gereist, um sich bei Diddy wegen einer möglichen Musikkarriere vorzustellen. Die beiden sollen sich allein in einem Hotel getroffen haben, wo der Hip-Hop-Mogul ihn angeblich unter Drogen setzte und zum Oralsex zwang, bevor er ohnmächtig wurde. Er habe seinen Eltern von dem Vorfall erzählt – da die Familie aufgrund von Drohungen des Musikers jedoch Angst vor Konsequenzen hatte, trauten sie sich nicht, Anzeige zu erstatten.

Wie der Kläger in den Unterlagen beschreibt, habe der mittlerweile 54-Jährige ihn während des Treffens gefragt, wie sehr er ein Star werden wolle, worauf er ihm antwortete, er würde "alles tun". Daraufhin habe er ein Getränk erhalten, welches ohne sein Wissen mit Drogen versetzt gewesen sein soll. Als er anfing, sich "etwas komisch" zu fühlen, habe Diddy ihn aufgefordert, näher zu kommen, bevor er wohl sagte: "Manchmal muss man Dinge tun, die man nicht tun möchte." Der "Bad Boy for Life"-Interpret soll ihn dann sexuell missbraucht haben – jedoch habe er währenddessen das Bewusstsein verloren und sei zu einem späteren Zeitpunkt mit einer geöffneten Hose aufgewacht.

Laut Diddys Anwälten sei die Anschuldigung wie alle weiteren Klagen nicht ernst zu nehmen. "Der Anwalt, der hinter dieser Klage steht, ist eher an der Aufmerksamkeit der Medien als an der Wahrheit interessiert, [...]. Wie wir bereits gesagt haben, kann Mr. Combs nicht auf jeden neuen Publicity-Stunt reagieren, auch nicht auf Behauptungen, die offenkundig lächerlich oder nachweislich falsch sind", betonen diese. Mittlerweile treffen den sechsfachen Vater mehr als 120 Anklagen. Erst kürzlich warf eine 19-jährige College-Studentin ihm vor, sie im Jahr 2004 in einem Hotelzimmer in Manhattan vergewaltigt zu haben.

Getty Images P. Diddy im Februar 2005

Getty Images P. Diddy im Oktober 2019

