Sinan Movez will nach "Promi Big Brother" im TV durchstarten

Der Social-Media-Star Sinan Movez (19) hat nach seinem Auftritt bei Promi Big Brother große Pläne für seine Zukunft im Fernsehen! In einem Interview mit Promiflash erzählte Sinan, dass ihn die Erfahrung der beliebten Realityshow motiviert habe, weitere TV-Projekte anzugehen. "Es hat mir so einen Ansporn gegeben, mehr im TV zu machen", erklärte der TikTok-Star begeistert und betonte: "Ich werde auf jeden Fall noch in dem einen oder anderen Format mitmachen."

Konkrete Pläne habe Sinan zwar noch nicht, aber er betont, dass er für vieles offen sei. "Ich bin auch jemand, der so jeden Scheiß mitmacht, also ich bin so ein lockerer Typ. Deswegen mal gucken, was passiert", meinte er im Interview. Besonders reizen würden ihn Formate, in denen er sich unterschiedlichen Herausforderungen stellen muss. "Ich würde lieber in andere Formate gehen, wo man irgendwie Challenges oder so machen muss, das ist eher so mein Ding. So wie jetzt bei 'Promi Big Brother'. So eine Woche zum Beispiel nur Haferflocken essen, das war schon hart", erklärte er weiter. Datingformate sind hingegen eher weniger etwas für den Influencer.

Sinan wurde durch seine Aktivitäten in den sozialen Medien bekannt und hat sich als junges Talent in der Entertainment-Branche etabliert. Er teilt regelmäßig lustigen Content mit seinen zahlreichen Fans und begeistert sie mit seiner offenen und humorvollen Art. Nach seinem allerersten TV-Auftritt bei "Promi Big Brother" will Sinan nun allerdings auch erst mal seine Karriere im Fernsehen ankurbeln!

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Sinan Movez

Instagram / sinanmovez Sinan Movez im Juli 2022

