Promi-BB-Sinan und Mike Heiter hängen nach Show zusammen ab

Da haben sich zwei gefunden: Sinan Movez (19) und Mike Heiter (32) waren bis vor Kurzem noch Fremde. Doch während ihrer Zeit bei Promi Big Brother sind die beiden zusammengewachsen. Dass sie sich auch nach dem Ende der diesjährigen Staffel super gut verstehen, zeigen sie jetzt auf Instagram. Sinan teilt dort nämlich ein Video von sich und Mike, wie sie zusammen zu dem Titellied der Show tanzen. Dabei bauen sie sogar einen coolen Handschlag mit ein. Besonders süß ist auch, dass sie anscheinend den gleichen Jogginganzug tragen und sich so im Partnerlook zeigen. Sinan betitelt das Video: "Großer Bruder". Und setzt noch ein rotes Herz dazu. Ob er damit Mike meint oder einfach auf die Show aufmerksam macht, die die beiden zusammengebracht hat?

In den Kommentaren wird davon ausgegangen, dass Sinan mit seiner Caption Mike meint. Und die frisch gebackene Bromance kommt super an! "Ihr könntet echt Brüder sein. Toll, euer Zusammenhalt", schreibt ein Supporter, während andere meinen: "Das ist Loyalität" und "Das nennt man Zusammenhalt! Schön zu sehen, dass ihr euch so gut versteht!" Und wo Mike genannt wird, ist Leyla Lahouar (28) nicht fern. Immerhin sind die beiden Realitystars seit Kurzem verlobt und waren auch zusammen im Container. "Wirklich toll, wie Mike und Leyla Sinan beschützt haben und generell so herzlich aufgenommen haben", findet ein Fan und andere scherzen: "Leyla und Mike haben Sinan einfach adoptiert! Ich glaube wirklich, Mike ist wie ein großer Bruder für dich, genauso wie Leyla eine große Schwester."

Die Freundschaft der beiden begann schon früh im Container von "Promi Big Brother". Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen Sinan und Elena Miras (32), die ihn des Lügens bezichtigte. Als sie dann ausrastete, stellte Mike sich schützend zwischen die beiden, um den Streit zu klären – was bei Elena gar nicht gut ankam. Ihrer Meinung nach hätte Mike sich nicht einmischen sollen, denn er hatte mit dem eigentlichen Streit ja gar nichts zu tun. Danach gingen Elena und Sinan sich aus dem Weg – und kurz darauf musste er den Container auch schon verlassen. Doch wie der Influencer gegenüber Promiflash verriet, wollten Mike und Leyla schon damals mit ihm Kontakt halten. Dieses Vorhaben scheint gelungen zu sein.

Sat.1 Sinan Movez, Mike Heiter, Leyla Lahouar, "Promi Big Brother" 2024

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter und Elena Miras

