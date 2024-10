"Vertrauensprobleme": Das läuft in Sinan Movez’ Datingleben

In der Show Promi Big Brother bekam Sinan Movez (19) die Lovestory von Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) hautnah mit, bei ihm selbst läuft sein Liebesleben allerdings nicht ganz so traumhaft. Im Promiflash-Interview verrät er, dass er mittlerweile Schwierigkeiten hat, seinen Dating-Partnern zu vertrauen. Grund dafür ist, dass Personen, die ihn anschreiben, es oft nicht ernst meinen: "Früher, als ich noch nicht so aktiv auf Social Media war, war das ein bisschen einfacher. Jetzt ist es so, dass ich ganz oft geprankt werde von Leuten, also dass sie so mit einem anfangen zu schreiben und so tun, als würden die was von dir wollen, und dann am Ende kommt dann einfach raus: Du bist das Mittel zum Zweck."

Dies soll schon mehrmals passiert sein, weshalb Sinan nun vorsichtiger an das Thema Dating herangeht. Trotz dieser negativen Erfahrungen gibt der 19-Jährige aber auch nicht komplett auf: "Ich sage mal, ich habe so ein paar Leute, mit denen ich mal so hin und wieder was habe, auch hier in Berlin, aber nicht, dass ich jetzt irgendwas Festes mit jemandem habe." Sein aktuelles Datingleben beschreibt er deshalb als "eher ein bisschen kalt statt warm."

Im "Promi Big Brother"-Container berichtete der Tänzer während der Show bereits mehr von seinem Liebesleben. Dort erzählte er von einem wilden Erlebnis, durch das er bemerkte, dass er mehr Interesse am selben Geschlecht hat als an Frauen. "Ich hatte auf einem Influencer-Geburtstag einen Dreier mit einem Mann und einer Frau. Das war ganz random und ist im Suff einfach so passiert. Es könnte noch mal passieren, aber ich würde sagen, ich stehe eher auf Männer", schilderte der Content Creator von seiner Erkenntnis.

Joyn Sinan Movez, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

Instagram / sinanmovez Sinan, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2024, im September 2023

