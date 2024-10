So aufregend war das erste Mal Reality-TV für Promi-BB-Sinan

Seit mehr als einer Woche flimmert Promi Big Brother wieder über die deutschen Fernsehbildschirme und zieht die Zuschauer in seinen Bann. Doch nicht nur für die Fans ist die Show aufregend, sondern auch für Sinan Movez (19). Der TikToker zog gemeinsam mit dreizehn anderen Stars und Sternchen in die Promi-WG. Für ihn war es das erste TV-Format. Im Interview mit Promiflash plaudert der Content Creator nun aus, wie ihm seine erste Show gefallen hat. "Ich war ein bisschen überfordert mit der Situation, mit den Kameras, weil ich die nicht ausblenden konnte", gibt er ehrlich zu und ergänzt: "Ich habe die die ganze Zeit gesehen und ich fand das richtig schlimm, weil ich nicht abschalten konnte."

Mit der Zeit habe sich das aber eingependelt: "In den letzten Tagen ging es dann, aber es war ultraschwer in der ersten Woche diese Kameras auszublenden." Abgeschreckt habe ihn das aber nicht, wie Sinan weiter verrät. Auf die Frage, ob er erneut an einer TV-Show teilnehmen würde, antwortet der Influencer entschieden: "Auf jeden Fall! Ich würde gerne so etwas wie das Dschungelcamp oder Let's Dance voll gerne machen. So was in die Richtung oder vielleicht auch etwas ganz Neues."

Doch obwohl Sinan gerne noch an weiteren Sendungen teilnehmen würde, war die Zeit im Container nicht immer einfach für den 19-Jährigen. Bei einigen seiner Mitbewohner kam der TV-Newcomer nicht so gut an, weshalb seine Kollegen über ihn lästerten. Das bekam Sinan mit und war am Boden zerstört: Er wollte sogar aufgeben. "Ich bin kurz davor, rauszugehen. Es ist irgendwie zu viel, wenn so viele auf einen einreden. Vornerum sind sie so und hintenrum sind sie so", stellte er im Gespräch mit Mike Heiter (32) fest. Am Ende zog er aber doch nicht freiwillig aus, sondern bekam die wenigsten Anrufe und musste "Promi Big Brother" als dritter Teilnehmer verlassen.

Joyn Sinan Movez, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

Joyn Sinan Movez, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

