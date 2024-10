Das hält Sinan Movez von Mike und Leylas Verlobung im TV

In der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel verlobten sich Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) unter den wachsamen Augen des großen Bruders. Doch was hält ihr Container-BFF Sinan Movez (19) davon? Promiflash hat bei dem TikToker nachgefragt! "Also ich fand es ein bisschen random am Anfang, weil ich so dachte: 'Hä, was ist denn jetzt passiert?' Man hat nicht damit gerechnet", gibt Sinan zu und betont dann: "Aber ich gönne es den beiden vom Herzen. [...] Ich wünsche den beiden nur das Beste und ich freue mich auf die Hochzeit."

Schon während ihrer Zeit im berühmt-berüchtigten Container verstanden sich die drei Realitystars hervorragend – und auch nach der Show genossen Mike, Leyla und Sinan gemeinsame Treffen: Auf Instagram teilte der Webstar ein süßes Video mit dem 32-Jährigen und betitelte dieses mit "Großer Bruder". Aber auch mit Leyla hat Sinan weiterhin Kontakt, wie seinem Social-Media-Profil zu entnehmen ist: Die beiden genossen das Lieblingsessen der 28-Jährigen – einen Döner. "Schmeckt besser als Haferflocken", freuten sie sich daraufhin und spielten damit auf ihre Zeit in der Promi-WG an.

Für Sinan war "Promi Big Brother" der erste Auftritt im Reality-TV – seine erste Show überforderte ihn zu Anfang ein wenig, wie der Content Creator in einem früheren Interview mit Promiflash verriet: "Ich war ein bisschen überfordert mit der Situation, mit den Kameras, weil ich die nicht ausblenden konnte. Ich habe die die ganze Zeit gesehen und ich fand das richtig schlimm, weil ich nicht abschalten konnte." Doch könnte sich der 19-Jährige dennoch weitere Formate vorstellen? "Auf jeden Fall! Ich würde gerne so etwas wie das Dschungelcamp oder Let's Dance voll gerne machen. So was in die Richtung oder vielleicht auch etwas ganz Neues", freute sich Sinan im Interview.

Sat.1 Sinan Movez, Mike Heiter, Leyla Lahouar, "Promi Big Brother" 2024

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Sinan Movez

