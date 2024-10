Beste Freunde? Promi-BB-Leyla und Sinan gehen Döner essen

Da ist wohl eine echte Freundschaft entstanden: Sinan Movez (19) und Leyla Lahouar (28) haben sich vor wenigen Wochen zum Start der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother kennengelernt. Obwohl Sinan den Container schon als Dritter verlassen musste, hat die gemeinsame Zeit auf engstem Raum die beiden Influencer anscheinend richtig zusammengeschweißt. Wie der 19-Jährige auf Instagram teilt, waren er und die "Promi Big Brother"-Gewinnerin gestern gemeinsam Döner essen! In dem Video sitzen die beiden Reality-TV-Stars nebeneinander und gönnen sich jeweils ein vollgestopftes Brot. Aber das ist noch nicht alles: Leylas Partner Mike Heiter (32) ist ebenfalls mit am Start!

Gemeinsam voten sie für den Geschmack des Döners. Sinan landet bei vier Punkten, Leyla gibt dem Gericht fünf. Mike scheint erst unentschieden, gibt dann aber großzügige sechseinhalb Punkte. Sie sind sich allerdings alle einig: "Schmeckt besser als Haferflocken." Mit dem Treffen der drei ehemaligen Kandidaten machen sie aus einem Versprechen Realität: Wie Sinan im Interview mit Promiflash schon angekündigt hatte, haben Mike und Leyla mit ihm ausgemacht, dass sie alle drei gemeinsam den ersten Döner nach Promi-BB essen gehen wollen. Deswegen hat Sinan auch bis zu Leyla und Mikes Exit gewartet, wie die Container-Königin im Video erklärt.

Worüber unterhalten sich die beiden Reality-TV-Stars mit dem Teenager? Möglicherweise teilen sie ihre Eindrücke von Elena Miras (32). Die Ex von Mike war nämlich ebenfalls mit ihnen im Container – und hat sowohl gegen das Paar als auch gegen Sinan heftig ausgeteilt. Tatsächlich gab Sinan im Promiflash-Interview zu, dass er glaubt, Elena sei teilweise an seinem Rausflug aus der Show schuld. Und dass Elenas Präsenz für Leyla ebenfalls nicht so einfach zu verkraften war, hat sie auch immer wieder durchblicken lassen. Tatsächlich sorgte Elena so sehr für Spannung, dass Leyla mehrmals in Tränen ausbrach – sie hatte Angst, zwischen Mike und Elena könnten wieder romantische Gefühle entstehen. Allerdings sieht es aktuell nicht so aus, als seien die Ex-Partner so gut aufeinander zu sprechen.

Sat.1 Sinan Movez, Mike Heiter, Leyla Lahouar, "Promi Big Brother" 2024

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

