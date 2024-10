Promi-BB-Daniel fand Sinan-Cecilia-Streit "übertrieben"

Vor ihrem Auszug krachte es heftig zwischen den Promi Big Brother-Kandidaten Sinan Movez (19) und Cecilia Asoro (28). Doch wie haben die anderen Bewohner des berühmt-berüchtigten TV-Containers den Streit wahrgenommen? Promiflash hat bei Daniel Lopes (47) nachgefragt! Dieser hat für den Content Creator Verständnis: "Sinan wollte sich auch nur anpassen, genau wie ich auch. [...] Sinan hat auch keinen Anschluss gefunden und für ihn war es sehr viel trauriger. Er ist wirklich noch sehr jung und kann noch nicht so viel aushalten." Seiner Meinung nach hätten Cecilia und Elena (32) nicht auf den TikToker losgehen dürfen: "Das war auch ein bisschen übertrieben von Cecilia. Ich glaube, es war gut für Sinan zu gehen. Es war einfach zu hart für ihn."

Cecilia selbst zeigte nach ihrem Exit keine Reue. "Ich bereue gar nichts. Also jeder, der mir sagt, dass er 19 Jahre alt ist... Da sage ich auch immer wieder: Er musste keine Unterschrift von seiner Mama und seinem Papa bekommen", betonte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Promiflash-Interview, räumte dann aber reumütig ein: "Nur das 'Sonst klatscht es' bereue ich. Eigentlich wollte ich 'Sonst knallt es' sagen."

Dass es zwischen Sinan und Cecilia so eskalierte, kam für einige Zuschauer sicherlich überraschend – denn zu Anfang schienen sich die Medienpersönlichkeiten gut zu verstehen. Das scheint nun aber der Vergangenheit anzugehören. "Ich komme einfach nicht mit ihm klar. Es ist halt so passiert und das bin halt ich. So reagiere ich, wenn mir jemand auf den Sack geht. [...] Ich habe ihn immer wieder in Schutz genommen, war immer vorsichtig. Aber er hat es immer wieder provoziert", so Cecilia gegenüber Promiflash.

Joyn Sinan Movez, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

Joyn Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin

