Nach Promi-BB-Exit: Sinan Movez schießt gegen Matze Höhn

Am Dienstagabend musste Sinan Movez (19) seine Koffer packen und aus dem Promi Big Brother-Container ausziehen. Nach seinem Exit hat der Influencer mit Promiflash gesprochen und eine Einschätzung abgegeben, zwischen wem es als Nächstes krachen könnte. "Ich fand Matze ein bisschen hinterhältig – auch bei mir, was ich mir jetzt so angeguckt und gesehen habe, was er über mich gesagt hat. Vielleicht bekommen sich Matze und Elena noch in die Haare, das könnte ich mir auch noch vorstellen", mutmaßt der leidenschaftliche Tänzer.

An dem ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller lässt Sinan kein gutes Haar und verrät im Promiflash-Interview, dass er nicht viel von dem Content Creator hält: "Ich hatte die ganze Zeit ein schlechtes Bauchgefühl bei ihm gehabt: Ich hatte das Gefühl, dass er mich nicht mag." In seiner Befürchtung sieht Sinan sich nun bestätigt: "Das hat sich ja dann auch bestätigt, weil ich jetzt gesehen habe, dass er in einem Interview zum Beispiel schlecht über mich geredet und mich auch nachgeäfft hat."

Nach seinem Auszug stand Sinan der Promi-BB-Moderatorin Marlene Lufen (53) Rede und Antwort. "Ich hatte noch nie so eine harte Zeit, aber ich wäre gern noch geblieben. […] Ich dachte, ich könnte das alles ausblenden und mich so fühlen wie zu Hause, aber es war so schwer", erklärte er sichtlich geknickt.

Joyn/ Benedict Müller Matthias Höhn, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Joyn Sinan Movez, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

