Bereut "Promi Big Brother"-Cecilia den Zoff mit Sinan etwa?

Zwischen Sinan Movez (19) und Cecilia Asoro (28) krachte es bei Promi Big Brother: Der Influencer wollte die Reality-TV-Darstellerin wecken, damit es keine Strafe gibt, daraufhin kam es zu Zoff, in den sich auch Elena Miras (32) einmischte. Gegenüber Promiflash fand Cecilia nun klare Worte zu dem Streit. "Ich bereue gar nichts. Also jeder, der mir sagt, dass er 19 Jahre alt ist... Da sage ich auch immer wieder: Er musste keine Unterschrift von seiner Mama und seinem Papa bekommen", betonte die Medienpersönlichkeit und führte aus: "Nur das 'Sonst klatscht es' bereue ich. Eigentlich wollte ich 'Sonst knallt es' sagen."

Vor Sinans Exit wurde der Beef zwischen ihm, Cecila und Elena nicht im TV ausgestrahlt. Fans konnten diesen aber im Livestream mitverfolgen. Während des Interviews erklärte die 28-Jährige nun ihren Grund für die Auseinandersetzung: "Ich komme einfach nicht mit ihm klar. Es ist halt so passiert und das bin halt ich. So reagiere ich, wenn mir jemand auf den Sack geht. Deswegen bereue ich nichts." Laut ihr habe Sinan in gewisser Weise dazu beigetragen, dass sich die Fronten verhärten: "Ich habe ihn immer wieder in Schutz genommen, war immer vorsichtig. Aber er hat es immer wieder provoziert. Er ist ja nicht umsonst in den 'Promi Big Brother'-Container rein – er ist doch bekannt dafür, dass er gern provoziert."

Nachdem Sinan kurz nach dem Gezanke mit Cecilia aus dem Format gewählt wurde, folgte ihm die frühere Dchungelcamp-Kandidatin: Sie musste als vierte Bewohnerin ihre Koffer packen. Im Gespräch mit Promiflash nahm sie ihr Aus gelassen hin: "Mir war es schei*egal – Hauptsache, ich komme ein bisschen weiter und zeige meine Persönlichkeit." Ihre Siegeschancen hatte Cecilia ohnehin als eher gering eingeschätzt und verriet: "Ich habe auch schon damit gerechnet, dass ich nicht gewinne."

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Realitystar

