Katie Price muss sich um ihre erkrankten Eltern kümmern

Katie Price (46) fokussiert sich aktuell voll und ganz auf ihre Eltern – denen ging es in den vergangenen Monaten gar nicht gut, wie der Realitystar bei TikTok erzählt. Katies Mama Amy leide an einer unheilbaren Lungenkrankheit und ihr Gesundheitszustand sei seit einer Lungentransplantation ein "Auf und Ab". Im vergangenen Februar musste sie ins Krankenhaus, weil zudem eine geplatzte Zyste entdeckt wurde. Nun war Amy zuletzt wieder in einer Klinik. "Meiner Mutter geht es gut - sie war 21 Tage lang im Krankenhaus", gibt das Model Entwarnung.

Doch nicht nur Katies Mutter hat mir ihrer Gesundheit zu kämpfen – sondern auch ihr Stiefvater Paul, zu dem sie eine enge Bindung hat und den sie als ihren Papa sieht. "Mein Vater hatte gerade eine große Herzoperation", räumt die Social-Media-Berühmtheit ein und fügt hinzu: "Man muss sich um sie kümmern, wenn sie alt werden." Bei Katie passiere hinter den Kulissen aktuell also ziemlich viel, womit sie sich auseinandersetzen müsse.

Auch Katies Gesundheit stand zuletzt im Fokus. Die Fans der Britin brachten in den vergangene Wochen ihre Sorge um ihr Gewicht zum Ausdruck. "Ich wollte nichts Negatives posten, aber ich mache mir Sorgen, sie sieht ungesund aus" und "Oh Katie, das bricht mir das Herz. Wo sind die Menschen, die auf sie aufpassen sollten?", lauteten beispielsweise zwei User-Kommentare unter einem Video des Ex-Glamour-Models auf Instagram. Die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidaten klärte ihre Follower aber bereits auf und stellte klar, dass der Gewichtsverlust von regelmäßigen Sporteinheiten komme, die sie für sich entdeckt hätte.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, Model

