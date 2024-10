Katie Price beruhigt Fans: Gewichtsverlust kommt durch Sport

Katie Price (46), der englische Reality-TV-Star und früheres Glamour-Model, hat in den letzten Tagen durch ein Video auf Instagram für Besorgnis bei ihren Fans gesorgt. Die 46-Jährige zeigte sich sichtbar schlanker, und besonders ihre Beine wirkten deutlich schmaler, was bei ihren Followern für besorgte Kommentare sorgte. Nun hat ein Sprecher des Models gegenüber MailOnline erklärt: "Katie war schon immer sehr klein, und in letzter Zeit geht sie immer öfter ins Fitnessstudio und hat sich eine Routine mit Übungen usw. angewöhnt, was sich positiv auf ihr allgemeines Wohlbefinden ausgewirkt hat."

Immer wieder sorgt Katie durch ihre optischen Veränderungen und zahlreichen Schönheitseingriffe für Schlagzeilen. Besonders ihre Vorliebe für Brustoperationen ist bekannt, hat sie doch bereits 16 solcher Eingriffe hinter sich. Darüber hinaus hat sie sich unter anderem einem kompletten Facelifting, Fettabsaugungen und verschiedenen Gesichtsbehandlungen unterzogen. Trotz ihrer deutlichen Affinität zu kosmetischen Eingriffen warnt sie junge Frauen davor, leichtfertig mit solchen Eingriffen umzugehen: "Es gibt nichts Schlimmeres, als diese jungen Mädchen in ihren frühen Zwanzigern, die Filler, Lippen und Brüste machen lassen."

Katie Price war bisher, was ihre Entscheidungen bezüglich ihres Körpers betrifft, immer offen. Sie betonte stets, dass sie, obwohl sie viele Eingriffe an sich vornehmen lässt, diesen Weg nicht vor anderen verstecken wolle. "Es ist mein Körper, und ich mache, was ich will", betonte sie. Die fünffache Mutter ist bekannt für ihre offene und kontroverse Art und nutzt ihre Plattform, um über den persönlichen Umgang mit Schönheitseingriffen zu sprechen und andere zu sensibilisieren, was solche Entscheidungen auf lange Sicht bedeuten können. Trotzdem steht sie zu dem Motto, dass jeder selbst die Wahl über seinen Körper haben sollte und plant trotz der Kontroversen weitere Besuche beim Schönheitschirurgen.

Instagram / katieprice Katie Price, September 2024

Instagram / katieprice Katie Price im Oktober 2024

