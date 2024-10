Laura Maria Rypa war mit Pietros Streitverhalten überfordert

In der Nacht zum 7. Oktober kam es wegen häuslicher Gewalt zu einem Polizeieinsatz an der Adresse von Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28). Im Anschluss wurde die Influencerin mit ihrem Baby in eine Klinik gebracht – und der DSDS-Juror durfte sich seiner Verlobten und den gemeinsamen Kindern für zehn Tage nicht nähern. Im Interview mit Bild gibt das Paar nun mehr Details zur Streitnacht preis. "Es war am Abend, ich glaube, es war so gegen 17, 18 Uhr. Wir haben uns so lautstark gestritten, und dann hat Pietro auf einmal angefangen, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen", erinnert sich Laura zurück und gesteht: "Das kenne ich von uns nicht. Und ich war einfach so überfordert, war so aufgelöst. Ich konnte ihn dann halt nicht mehr händeln."

Zum Zeitpunkt des Streits habe die 28-Jährige das Baby laut eigenen Aussagen nah am Bauch getragen. "Weil es so extrem laut war und er noch so klein ist, zu dem Zeitpunkt gerade mal sechs Wochen alt, habe ich die Polizei gerufen, weil ich in dem Moment dachte, dass es die beste Lösung sei", erklärt Laura gegenüber dem Blatt. Auslöser für den Streit soll "eine Kleinigkeit" gewesen sein, an die sich die zweifache Mutter "gar nicht mehr" genau erinnern könne.

In dem Gespräch geht Laura zudem auf die hartnäckigen Gerüchte ein, dass Pietro sie in der Streitnacht angeblich mit Gewalt angefasst und geschüttelt haben soll. "Er hat mich am Arm festgehalten und er war sehr lautstark. Ich habe geweint. Ich wusste mir in der Situation nicht zu helfen. Deswegen habe ich die Polizei gerufen", stellt sie gegenüber der Boulevardzeitung klar.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

