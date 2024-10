So feierten Bel Powley und Douglas Booth ersten Hochzeitstag

Bel Powley und Douglas Booth (32) feierten ihren ersten Hochzeitstag mit einem romantischen Dinner in einem Michelin-Sterne-Restaurant. Die beiden Schauspieler wurden Hand in Hand gesichtet, als sie am Dienstagabend das Restaurant BRAT im Londoner Stadtteil Shoreditch verließen. Zu ihrer Überraschung begegneten sie einem wunderschönen weißen Pferd, das im Freien für eine Filmpremiere vor dem Shoreditch Arts Club herumlief. Bel zeigte sich erfreut über das Tier und ließ sich von Douglas mit dem Schimmel fotografieren. Sie trug an diesem besonderen Abend ein locker geschnittenes blaues Hemd über einem roten Bleistiftrock, kombiniert mit einem schwarzen Trenchcoat.

Die beiden Schauspieler lernten sich 2016 am Set des Films "A Storm In The Stars" kennen, in dem Douglas die Rolle des Percy Bysshe Shelley und Bel die Rolle von Claire Clairmont verkörperte. 2021 folgte die Verlobung. Bel sprach in früheren Interviews über die besonderen Herausforderungen und Freuden, die eine Beziehung zwischen zwei Schauspielern mit sich bringt. Dabei erwähnte sie, wie wichtig es sei, den richtigen Partner zu finden und dass sie und Douglas versuchen, so viel wie möglich zusammen zu reisen und ihre Projekte gemeinsam auszuwählen.

Bel, bekannt aus der Serie "Benidorm" und Filmen wie "The Diary Of A Teenage Girl", ist schon seit einigen Jahren eine angesehene Schauspielerin. Neben ihrem jüngsten Engagement in der Disney+-Serie "A Small Light" hat sie in "The Morning Show" mit Jennifer Aniston (55) und Reese Witherspoon (48) mitgewirkt. Douglas hingegen ist nicht nur für seine schauspielerischen Rollen in "Pride And Prejudice And Zombies" und "The Riot Club" bekannt, sondern auch für seine Vergangenheit mit der Ex von Prinz Harry (40), Cressida Bonas (35). Abseits der Kameras teilen Bel und Douglas ihre Liebe zu ausgedehnten Reisen und gemeinsamen künstlerischen Projekten.

Getty Images Bel Powley und Douglas Booth, 2023

Getty Images Bel Powley während der Milan Design Week 2024 in Mailand

