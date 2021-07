Douglas Booth (28) überrascht seine Fans jetzt mit einer besonderen Nachricht aus seinem Privatleben! Bereits seit rund fünf Jahren geht der "Romeo und Julia"-Darsteller mit seiner Schauspielkollegin Bel Powley durchs Leben: Die britischen Darsteller hatten sich 2016 am Set des Films "Mary Shelley" kennen und lieben gelernt. Die märchenhafte Liebesgeschichte der beiden wird jetzt aber sogar noch romantischer: Douglas und Bel haben sich nämlich verlobt!

Diese süßen Neuigkeiten machte Douglas jetzt höchstpersönlich auf seinem Instagram-Profil publik. "Sehr, sehr glücklich", schrieb der "Noah"-Star zu einem Schnappschuss, auf dem er und Bel bis über beide Ohren strahlen. Und nicht nur das: Die Schauspielerin hält sichtlich stolz ihren riesengroßen Klunker in die Kamera. Mit einem weiteren Foto verriet der Brite, dass er seiner Liebsten den Antrag während eines romantischen Picknicks machte.

Bei diesem erfreulichen Posting ist es kein Wunder, dass die Fans der beiden ganz aus dem Häuschen waren: Die Supporter überhäuften den 28-Jährigen und seine Verlobte in der Kommentarspalte mit Glückwünschen und Komplimenten. "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch beide" oder auch "Oh mein Gott, das ist so toll", schrieben beispielsweise zwei User.

