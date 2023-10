2021 verlobt: Douglas Booth und seine Bel haben geheiratet!

Nach zwei Jahren ist es endlich so weit! Douglas Booth (31) und Bel Powley gehen schon seit knapp acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler am Set von "Mary Shelley" – und fünf Jahre später wagte der Blondschopf den nächsten Schritt: Er stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Und nun schipperten die beiden in den Hafen der Ehe – Douglas und Bel sind verheiratet!

Einige enge Freunde der beiden teilten nun den ein oder anderen Schnappschuss des Brautpaares bei Instagram: Umringt von ihren applaudierenden Gästen drückt Douglas seiner Bel einen Kuss auf die Lippen, während sie offenbar gemeinsam tanzen. Bel trägt ein kurzes weißes Kleid, das mit einigen Stickereien verziert ist. Douglas trägt einen klassischen blauen Anzug.

Während er sich mit den Hochzeitsneuigkeiten bisher zurückhält, gab Douglas die Verlobung damals selbst bei Instagram bekannt. Zu einem Selfie, auf dem die beiden bis über beide Ohren lächelten und Bel ihren Klunker präsentierte, schrieb er: "Sehr, sehr glücklich."

Instagram / douglasbooth Bel Powley und Douglas Booth im Juli 2021

Instagram / belpowley Bel Powley, Schauspielerin

Getty Images Douglas Booth, 2023

