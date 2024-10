Warum hat Edith Stehfest kürzlich eine Stripshow besucht?

Bevor ihr Mann Eric Stehfest (35) am kommenden Wochenende beim Fame Fighting in den Ring steigt, muss Edith Stehfest erstmal mit einer Sache aufräumen. Warum hat sie kürzlich eine Stripshow besucht? Im Interview mit Bild erklärt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin nun, warum. Das Ganze sei nämlich im Rahmen einer TV-Produktion zustande gekommen. "Einen Tag hieß es auch, wir gehen zu den SixxPaxx. Dafür wurden wir alle mit so Büchern ausgestattet und sollten für unsere Geschichte, die wir geschrieben haben, alle möglichen Sachen aufschreiben", berichtet Edith. Sie habe die Show also nicht aus eigenem Interesse, sondern für die Arbeit besucht.

"Ich habe einen Mann, der so gut tanzen kann, dass es für mich nicht interessant ist", stellt Edith abschließend zu dem Thema klar. Doch könnte es sein, dass der Haussegen zwischen Edith und ihrem Mann dennoch schief hängt? Zumindest ist die Schauspielerin aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. "Wir sind eine junge Familie, das Haus ist hellhörig. Die Nachbarn waren nicht sehr freundlich, es war schnell klar, dass das nicht passt. Edith hat es nicht mehr ausgehalten. Ich bin mit den Kindern geblieben", erklärt ihr Mann und einstiger GZSZ-Darsteller gegenüber dem Blatt. Deswegen hätten sie aber keine Krise – sie müssten sich lediglich bald eine neue Bleibe suchen.

Vorrang hat nun aber erstmal Eric selbst. Denn aktuell steht vor allem seine mentale Gesundheit im Raum. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat ließ sich nur wenige Tage vor seinem Boxkampf beim "Fame Fighting" in eine ambulante Psychiatrie einweisen. Die Zeit aktuell sei schwierig, auch für seine Ehe mit Edith. "Einer der drei Erics denkt, dass überall Böses lauert. Glaubt, dass sogar seine Frau ihn verhöhnt, ihn nicht ernst nimmt", erklärte er zu seiner Situation. Doch Eric zeigte sich für die Zukunft positiv gestimmt.

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

RTL Edith und Eric Stehfest

