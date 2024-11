Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham feiern fünf Jahre Liebe

Fröhliches Fünfjähriges, Brooklyn (25) und Nicola Peltz-Beckham (29)! Zum freudigen Jubiläum feierte der Beckham-Spross seine Liebe zu seiner Ehefrau mit einem zuckersüßen Instagram-Beitrag. Der älteste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) teilte ein inniges Bild des Paares und schrieb dazu: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt, dich jeden Tag an meiner Seite zu haben und dein wunderschönes Gesicht zu sehen. Ich liebe dich von ganzem Herzen." Nicola bedankte sich mit einem Bild ihres Straußes weißer Rosen und der Bemerkung "Ich liebe dich so sehr." Der Brief von ihrem Schatz, der den Blumen beilag, sprühte nur so vor Liebe: "Wir sind stärker als je zuvor und du bist meine beste Freundin", heißt es darin unter anderem.

Brooklyn teilte Nicolas Story erneut auf seinem Account und markierte dabei seine neue Soßenmarke "Cloud23" von der ein Fläschchen subtil im Hintergrund des Fotos zu sehen war. Seine berühmte Familie scheint sein neues Projekt voll und ganz zu unterstützen: Vater David zeigte sich in den sozialen Netzwerken bereits total begeistert und genoss die Tunke zu Tacos, während Bruder Cruz sie stolz auf einem Burger präsentierte. Brooklyn erklärte gegenüber dem Delish Magazine, dass er eine Marktlücke bei "hochwertigen Luxussoßen" ausgemacht habe und diese nun mit seiner Kreation füllen möchte. "Ich war schon immer ein Feinschmecker", berichtete er und schilderte, wie er durch das Reisen mit seinen Eltern die Welt des Essens für sich entdeckte.

Brooklyn verriet zudem, dass er daheim nicht nur den Kochlöffel schwingt, sondern auch den Haushalt schmeißt. Er und Nicola seien außerdem echte "Stubenhocker" und bevorzugen es, zu Hause zu dinieren, anstatt auszugehen. Seine Begeisterung fürs Kochen "kam mit Covid, ich lernte meine Frau kennen und begann für sie zu kochen." Der Ehrgeiz der Beckhams endet dabei nicht außerhalb der Küche – regelmäßig messen sich Vater und Sohn in Kochduellen, bei denen Nicola und ihre Schwiegermama Victoria als Jury auftreten. "Ich liebe es, Spaghetti Bolognese zu machen, das ist mein Favorit. Ich mag es al dente", erzählte er und ergänzte, sein Vater sei fest davon überzeugt, die beste Bolognese zu kochen – weswegen sie sich regelmäßig in Wettkämpfen duellieren müssten.

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Nicola Peltz-Beckham und Victoria Beckham feiern gemeinsam

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

