Brooklyn Beckham feiert Launch seines neuen Soßen-Projekts

Es ist eine aufregende Zeit für Brooklyn Peltz-Beckham (25). Im vergangenen Monat stellte der Promi-Spross sein neues Business vor – unter dem Markennamen Cloud23 vertreibt er von nun an scharfe Soßen. Jetzt stand der große Launch an: Vor dem Whole-Foods-Market startete er in Los Angeles den Verkauf. In seiner Instagram-Story dokumentiert der junge Unternehmer stolz das Event und präsentiert seinen riesigen Foodtruck, aus dem heraus er seine flüssigen Gewürze verkauft.

Auf den Aufnahmen hat sich bereits eine kleine Menschenmenge vor dem Laden auf Rollen versammelt – neugierig auf das, was der Beckham-Nachwuchs dort kreiert hat. Währenddessen trommelt der 25-Jährige auf Social Media weiter fleißig die Werbetrommel. In seiner Story präsentiert er seine Soßen nicht nur stolz in verschiedenen Supermarktregalen – selbst Cloud23-Fanartikel kann man bei ihm kaufen! Auf Caps, T-Shirts, Kapuzenshirts und sogar Streichhölzern prangt inzwischen das Logo seiner Marke. Mit seinem Engagement macht Brooklyn nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie richtig stolz. Zum Launch in seiner Heimat England am vergangenen Freitag erschienen neben seinen Eltern Victoria (50) und David Beckham (49) auch sein Bruder Romeo (22), sein Schwager Will und sogar seine Oma Sandra.

Eine Person weicht dem Hobby-Koch in dieser ereignisreichen Zeit wohl nicht von der Seite: Brooklyns Frau Nicola Peltz-Beckham (29) unterstützt ihren Liebsten, wo sie nur kann. Auf Instagram fand die Schauspielerin besonders rührende Worte für ihren Ehemann: "Zu sehen, wie du Cloud23 zum Leben erweckst, war für mich etwas ganz Besonderes. Du hast so hart daran gearbeitet und ich bin so glücklich, dass die Leute es endlich probieren dürfen." Schon knapp fünf Jahre gehen die beiden als Paar durchs Leben und sind bereits seit 2022 verheiratet.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

