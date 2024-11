North West verzaubert an Halloween als Prinzessin Tiana

North West (11) genießt Halloween in vollen Zügen. Die Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) hat sich für die diesjährige Gruselsaison ein ganz besonderes Kostüm ausgesucht. In einem Video auf TikTok zeigt sie, dass sie sich als Prinzessin Tiana verkleidet hat. Genau wie die Figur aus dem Film "Küss den Frosch" trägt sie ein grünes Kleid, das mit Blumen und Blättern geschmückt ist. Auf dem Kopf des Promi-Sprosses thront eine glitzernde Krone und den Prinzen in Froschform hat North natürlich auch dabei. Im Hintergrund des Videos sind außerdem noch Freundinnen der TV-Bekanntheit zu erkennen, die ebenfalls als Disney-Prinzessinnen gestylt sind.

Doch Prinzessin Tiana ist nicht die einzige Verkleidung, die die Nachwuchsschauspielerin in diesem Jahr zum Besten gibt. In einem weiteren Video, das Mama Kim auf Social Media postet, sieht man die Elfjährige, wie sie als H.E.R. auf einer Bühne performt. Neben dem maßgeschneiderten Outfit sind auch Norths Haare und die Sonnenbrille auf die "Best Part"-Interpretin abgestimmt, während sie vor einer Windmaschine ein Gitarrensolo spielt.

Für Kim stehen ihre Kinder an erster Stelle und sie verbringt viel Zeit damit, ihnen ihre Wünsche zu ermöglichen. Ye scheint im Leben seiner vier Kids nur eine kleine Rolle zu spielen. Gegenüber People plauderte ein Insider aus, dass die The Kardashians-Berühmtheit "ziemlich häufig eine alleinerziehende Mutter" sei. Die Quelle behauptete außerdem: "Obwohl sie Hilfe hat, ist es für sie immer noch eine Menge Arbeit, alles unter einen Hut zu bringen und zu koordinieren."



TikTok / kimandnorth North West, Tochter von Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

