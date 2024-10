Kim alleinerziehend: Kanye West ist kaum für seine Kids da

Kim Kardashian (44), bekannt aus der Reality-TV-Serie Keeping Up with the Kardashians und inzwischen erfolgreiche Unternehmerin, sieht sich offenbar zunehmend mit den Herausforderungen der Elternschaft konfrontiert. Da Kanye West (47), der Vater ihrer vier Kinder North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5), kaum noch präsent in deren Leben ist – wie zumindest ein Insider dem Magazin People verriet. Laut ihm sei Kim "ziemlich häufig eine alleinerziehende Mutter". Ferner heißt es: "Obwohl sie Hilfe hat, ist es für sie immer noch eine Menge Arbeit, alles unter einen Hut zu bringen und zu koordinieren."

Im November 2022 haben Kim und der Rapper ihre Scheidung abgeschlossen, nachdem die "Skims"-Gründerin im Februar des Vorjahres den Antrag gestellt hatte. Obwohl sie sich auf ein gemeinsames Sorgerecht mit "gleichem Zugang" zu den Kindern einigten, verbringe der The Kardashians-Star laut TMZ rund 80 Prozent der Zeit mit seinem Nachwuchs. Kanye, inzwischen verheiratet mit Bianca Censori (29), sei wiederum häufig im Ausland und nur gelegentlich bei den Kids.

Abseits der turbulenten Co-Parenting-Situation fokussiert sich Kim voll und ganz auf ihre Karriere und ist nach eigenen Angaben nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Humorvoll verriet sie im August während ihres Besuchs in der The Tonight Show mit Jimmy Fallon (50): "Meine Kinder haben Listen und versuchen, mich heimlich zu verkuppeln." Daraufhin tadelte die Vierfachmama spielerisch, dass ein neues Liebesglück derzeit nicht ihr Wunsch sei.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

