Was denkt Martin Michelius über Stellas Playboy-Shooting?

Bei Die Bachelorette kämpft Martin Michelius gerade um das Herz von Stella Stegmann (27) und hat sich sogar eine Favoritenrolle ergattert. Obwohl die beiden sich schon auf mehreren Einzeldates näher kamen, soll die Bachelorette ihm ein interessantes Detail verschwiegen haben – und zwar ihr Playboy-Cover. In einem Interview auf Denise Mertens (34) Halloween-Party erzählte er gegenüber Promiflash, dass er davon während der Show nichts gewusst habe. Da er selbst schon einmal auf dem Cover der Men's Health war, soll er aber kein Problem damit haben, dass die Rosenkavalierin für ein Shooting blankzog. "Ich finde es nicht schlimm", betonte der ehemalige Hyrox-Weltmeister.

Der 35-Jährige kann Stellas Erfahrung aufgrund seines eigenen Covers nachempfinden: "Ich finde, das ist etwas Besonderes, weil man sich ja so etwas wie ein Playboy-Cover erst mal erarbeiten muss. Da steckt harte Arbeit dahinter." Dass Martin seit Beginn der Ausstrahlung immer wieder als konservativ betitelt wird, will er deshalb nicht unkommentiert stehen lassen. "Was heißt konservativ? Ich komme halt aus Bayern und ich bin ja noch immer Polizeibeamter, von daher ist es halt ein bisschen was anderes", verteidigte sich der Fitness-Unternehmer.

Martin fiel einigen Zuschauern während der Ausstrahlung von "Die Bachelorette" negativ auf, vor allem im Umgang mit der Kandidatin Luna. In der neunten Folge der Staffel kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden, bei dem Martin der Wienerin vorwarf, künstlich Drama zu kreieren, um Sendezeit zu bekommen. Obwohl der Influencer Luna sich dort nicht erklären ließ, will er in Bezug auf Stella für schwierige Gespräche ein offenes Ohr haben: "Ich bin da jetzt nicht der Mann, der sagt 'Hey nee, ich will das Thema nicht ansprechen', sondern wenn mir jemand was erklärt oder mit mir reden will, bin ich immer da."

RTL Stella Stegmann und Martin Michelius bei "Die Bachelorette"

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmerin Luna

