Zoff im Sommerhaus: Wurde Emma schon einmal handgreiflich?

Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) kämpfen aktuell um den Sieg im Sommerhaus der Stars. Immer wieder geraten die einstigen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten heftig aneinander. Schon mehrfach wirkte es so, als würde Emma ihre Hand gegenüber ihrem Partner erheben. Ein besorgter Fan fragt Umut daher nun im Rahmen einer Instagram-Fragerunde, ob die Ex-Verführerin schon einmal die Hand gegen ihn erhoben hat. "Emma ist nie handgreiflich geworden", stellt er daraufhin klar.

Vor allem ein Streit in der achten Folge der Realityshow scheint die Zuschauer zum Nachdenken angeregt zu haben. Kurz vor dem Schlafengehen diskutieren Emma und Umut so heftig, dass Letzterer sogar mit einem freiwilligen Exit droht. "Die letzten zehn Minuten der aktuellen Folge sind nicht schön anzusehen, das ist uns bewusst und wir arbeiten daran", räumt Umut ein und fügt hinzu: "Ich toleriere so ein Verhalten nicht und kann euch mit Sicherheit sagen, dass ich heute nicht mehr bei Emma wäre, wenn sie sich nicht so bemühen würde und ihren Fehler einsieht und daran arbeitet."

Promiflash hat Emma und Umut auf Denise Mertens (34) Halloweenparty getroffen und nachgefragt: Bereut die Blondine ihr Verhalten ihrem Partner gegenüber? "Ich wünschte, ich hätte zu dem Zeitpunkt mehr die Ruhe bewahrt, wäre ein bisschen mehr bei mir geblieben und hätte mich nicht so leicht aus der Fassung bringen lassen", gestand sie im Gespräch. Sie merkte allerdings an, dass es ihr zum Zeitpunkt der Dreharbeiten mental nicht gut ging.

RTL Umut Tekin und Emma Fernlund, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

RTL Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2024

