Bereut Emma ihr Verhalten im "Sommerhaus der Stars"?

Im Sommerhaus der Stars liegen die Nerven bei Emma Fernlund (23) blank. Immer wieder streiten sich die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin und ihr Partner Umut Tekin (27). Den anderen Bewohnern fällt dabei auf, dass Emma schnell laut wird und ihren Partner unterdrückt. Im Gespräch mit Promiflash auf der Halloweenparty von Denise Merten (34) gibt Emma zu, dass sie im Nachhinein einiges anders machen würde: "Ich wünschte, ich hätte zu dem Zeitpunkt mehr die Ruhe bewahrt, wäre ein bisschen mehr bei mir geblieben und hätte mich nicht so leicht aus der Fassung bringen lassen."

Der Grund für ihr Verhalten sei auf ihre damalige Verfassung zurückzuführen, erklärt die Blondine im Gespräch mit Promiflash: "Ich erkenne ganz deutlich, wie schlecht es mir da ging." Die jetzige Emma würde sich wünschen, ihrem Sommerhaus-Ich zu sagen: "Es wird alles gut, sei nicht so emotional, aber wenn man sich in dem Moment so fühlt, dann ist das einfach so."

Emmas Ausraster im Sommerhaus führte sogar so weit, dass ihre Mitstreiter, insbesondere Gloria Glumac (32), offen ihre Liebe anzweifelten. "Glaubt ihr eigentlich, dass das Sommerhaus euch als Paar guttut?", konfrontierte Gloria die beiden. Das ließ Emma nicht auf sich sitzen und konterte: "Wenn du dir wirklich ernsthaft Sorgen machst, kannst du abseits das Gespräch mit mir suchen. Aber nicht vor der Gruppe."

Das Sommerhaus der Stars, RTL Emma Fernlund im Sommerhaus der Stars

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Oktober 2023

