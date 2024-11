"Bauer sucht Frau"-Konnys Frau ist in seinen Armen gestorben

Bei Bauer sucht Frau wird es emotional. Ralf, von "Ralf, der Bauernreporter", stattet Konny einen Besuch auf seinem Hof ab und erfährt, wie der gelernte Maurer seine erste Ehefrau in jungen Jahren verloren hat. "Meine erste Frau ist ja verstorben, die hatte ja Krebs", erklärt der Landwirt. Ein Jahr nach dem Kauf des Resthofs sei sie dann verstorben. "Einen Tag hat sie im Krankenhaus gelegen. Ich sollte da übernachten und in derselben Nacht ist sie verstorben – in meinen Armen", berichtet der 61-Jährige. Das Ganze sei mittlerweile 14 Jahre her.

Konny ist jetzt aber wieder bereit für eine neue Liebe. Sein großer Traum wäre es, mit einer passenden Frau den Hof zu führen – seine 135 Tiere, darunter Pferde, Ponys, Enten, Hühner, Katzen und Pfauen, wollen ja auch betreut werden! Wie passend, dass sich der Single-Bauer Doris auf sein Anwesen eingeladen hat. Doch es gibt ein Problem: Die Bremerin hat Angst vor den vierbeinigen Fellnasen! "Ich bin als Kind gebissen worden, ich habe argen Respekt vor denen", berichtete sie in der vergangenen Folge von "Bauer sucht Frau". Aber auch diese Situation konnte Konny meistern und schlug Doris vor: "Wir setzen uns da heute Abend ein bisschen hin, trinken ein Alster und dann lass’ ich sie laufen. Dann klappt das."

Konny hat auf jeden Fall schon eine genaue Vorstellung seiner Traumfrau, wie er Ralf erzählt. Da er eine "Tiermacke" hat, soll auch seine Zukünftige ein Herz für alle Tiere haben. Außerdem sei es ihm wichtig, dass seine Partnerin "ehrlich, offen und humorvoll" ist. Denselben Humor teilen Konny und Doris schon mal, und auch die Liebe zu den Tieren scheint bisher eine Gemeinsamkeit zu sein. Alles Weitere wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

RTL / Stefan Gregorowius Doris und Konny von "Bauer sucht Frau" 2024

RTL / Stefan Gregorowius Konrad von "Bauer sucht Frau" 2024