Trotz sexy Auftritten: Andrea Berg will nicht in den Playboy

Andrea Berg (58) hat in einigen Kreisen wohl für herbe Enttäuschung gesorgt, als sie dem Playboy eine herbe Absage erteilte. In einem Interview mit Neue Post erklärte die Schlagersängerin, dass sie auf der Bühne zwar gerne mit Erotik spiele und sich in ihrem Körper sehr wohlfühle, die Vorstellung aber kategorisch ablehne, sich nackt der breiten Masse zu präsentieren. Die gebürtige Krefelderin stellte klar: "Ein Nackt-Shooting, wie für den Playboy, würde ich niemals machen. Das geht mir zu weit!"

Die Frage nach Andreas Bereitschaft zu einem solch schlüpfrigen Shooting wurde in der Öffentlichkeit zuletzt immer wieder gestellt, auch da einige ihrer Schlagerkolleginnen bereits für das Männermagazin posierten. Während Sängerinnen wie Michelle (52), Linda Hesse (37) oder Anna-Carina Woitschack (32) für den Playboy blankzogen, bleibt Andrea ihrer Linie treu. Im Interview betonte sie immer wieder, dass sie privat ganz anders sei als auf der Bühne. "Zu Hause trage ich am liebsten Gummistiefel und eine Regenjacke", verriet sie schmunzelnd.

Andrea ist trotz ihrer sexy Bühnenshows als Frau mit Bodenhaftung und hohen Standards bekannt. "Ich könnte mir in tausend Jahren nicht vorstellen, so einem Typen in der ersten Reihe meine Zimmernummer zuzustecken", sagte sie im Gespräch mit Neue Post. Die Sängerin betonte, dass sie in ihrem Leben nur vier Männer gehabt habe und nie der "Flattertyp" gewesen sei. Diese Einstellung spiegelt sich auch in ihrer Musik wider, in der sie oft über Liebe und tiefe Emotionen singt. Dennoch sorgte die 58-Jährige im vergangenen Jahr mit überraschender Freizügigkeit für Aufsehen, als sie anlässlich ihres Jubiläumsalbums ein Nacktfoto veröffentlichte, das bereits 30 Jahre alt war. "Mehr wird es von mir wohl nicht zu sehen geben", erklärte sie und versuchte damit wohl auch den endgültigen Schlussstrich unter die immer wieder aufflammenden Playboy-Diskussion zu ziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg, Musikerin

Anzeige Anzeige

Andrea Berg bei "Willkommen bei Carmen Nebel" in Berlin

Anzeige Anzeige