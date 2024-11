Vor Boxkampf: Eva Benetatou erscheint mit drei Leibwächtern

Am 9. November geht Fame Fighting in die nächste Runde. Wenige Tage vor dem Promi-Box-Event findet wieder einmal die Pressekonferenz statt, bei der sich die Stars und Sternchen der deutschen Reality-TV-Welt vor die Augen treten – und feuern, was das Zeug hält! Eine der Kämpferinnen sorgt sich offenbar um ihr Wohlergehen und arrangiert prompt drei Leibwächter, die sie zur Konferenz begleiten. "Ich bringe Securitys aus Schutz vor zwei, drei anderen Kämpfern mit. Mein Freund Dennis hat das alles organisiert, er ist auch dabei und meine beiden Trainer. Man weiß nie, was vor Ort passiert", erklärt Evanthia Benetatou (32) jetzt gegenüber Bild.

Vor welchen Teilnehmern sich Eva genau sorgt, verrät die Mutter eines Sohnes allerdings nicht. Egal, wen sie fürchtet, sie wird wohl perfekt geschützt sein. Unter ihren Bodyguards befindet sich sogar ein bekanntes Gesicht: Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (38)! Der Sommerhaus-Kandidat trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Security". Der Muskelmann tritt seinen Job allerdings nicht alleine an. Auch seine Partnerin Jil Rock hat das Kraftpaket mitgebracht. Heute um 14 Uhr werden sich die Teilnehmer von "Fame Fighting" gegenüberstehen und sich gegenseitig schon einmal ordentlich anheizen.

Eva wird kommende Woche mit Emmy Russ (25) in den Boxring steigen. Die beiden Promi-Damen lernten sich vergangenes Jahr bei Kampf der Realitystars erstmals kennen und konnten sich schon dort überhaupt nicht riechen. Neben Eva und Emmy wird unter anderem auch Chris Broy (35) antreten. Evas Ex tritt gegen Aleks Petrovic an. Die 32-Jährige stichelte bereits gegenüber RTL scherzhaft gegen den Vater ihres Kindes: "Weil ich weiß, dass er großen Fokus auf das Training gesetzt hat, wünsche ich ihm einen fairen Kampf und viel Erfolg. Wehe, er gewinnt nicht, obwohl ich ihm den Rücken freigehalten habe und er sein Kind so lange nicht gesehen hat."

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im Oktober 2024

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

