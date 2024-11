Gönnt Eva Benetatou ihrem Ex Chris den Fame-Fighting-Sieg?

Zwischen Eva Benetatou (32) und Chris Broy (35) herrscht seit ihrer Trennung dicke Luft. Am 9. November werden beide bei der zweiten Ausgabe von Fame Fighting in den Ring steigen. Im Gespräch mit RTL lässt die Influencerin nun durchblicken, ob sie den ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer anfeuern wird. "Weil ich weiß, dass er großen Fokus auf das Training gesetzt hat, wünsche ich ihm einen fairen Kampf und viel Erfolg", erklärt die Beauty ganz diplomatisch und fügt scherzhaft hinzu: "Wehe, er gewinnt nicht, obwohl ich ihm den Rücken freigehalten habe und er sein Kind so lange nicht gesehen hat."

Auch Chris hat sich schon zur Fame-Fighting-Teilnahme seiner Ex-Partnerin geäußert. "Eva ist die Mutter meines Kindes, ich wünsche ihr den maximalen Erfolg", machte er gegenüber Bild deutlich. Allerdings bezweifelte der 35-Jährige, dass sie ihm den Sieg gönnt: "Eva hofft sicher, dass ich verliere, aber das motiviert mich auch nur mehr." Die Extraportion Motivation scheint der Vater des kleinen George jedoch nicht nötig zu haben. "An mir wird mein Gegner nicht vorbeikommen! Ich bin wie eine Mauer und meine Fäuste sind wie Eisen", war sich Chris sicher.

Eva wird bei dem Boxevent gegen Emmy Russ (25) antreten, die bei Are You The One – Reality Stars in Love gerade erst zum Perfect Match von Chris erkoren wurde. Schon davor war die 32-Jährige nicht allzu gut auf die Reality Queens-Teilnehmerin zu sprechen. "Für mich ist das eine ganz arme Persönlichkeit, die mir irgendwo leidtut. Die ist sehr verbittert und im echten Leben, glaube ich, absolut zertrümmert und verzweifelt", teilte sie in einem früheren Interview mit dem Sender mit.

Action Press Chris Broy bei einem Event im April 2024

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

