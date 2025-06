Große Sensation: "Fame Fighting" geht in die dritte Runde

Die Grugahalle in Essen wird am 18. Oktober zum Schauplatz eines ganz besonderen Spektakels: Fame Fighting 3 steht an. Die erfolgreiche deutsche Kampfsport-Reihe kehrt damit, größer als je zuvor, zurück in die Heimatstadt ihres Machers Eugen Lopez. Der 32-Jährige versprach in seiner Ankündigung auf Instagram ein Event, das alle Rekorde brechen soll, mit doppeltem Platz für Fans und einer Atmosphäre, die unter die Haut geht. Mit einem beeindruckenden Trailer, in dem Schauspieler Paul Anderson – bekannt aus Peaky Blinders – und Boxgrößen wie Agit Kabayel auftreten, wurde kräftig die Werbetrommel gerührt. Die ersten Teilnehmer stehen bereits fest: Gigi Birofio (26) und Can Kaplan haben zugesagt, erneut in den Ring zu steigen.

Doch die dritte Ausgabe von Fame Fighting bringt auch einige Neuerungen mit: Darunter die Öffnung des Events für YouTuber und Twitch-Stars, was für besonderen Wirbel in der Fan-Community sorgt. Außerdem wird mit der Serie "Fame Fighting Unleashed" ein Blick hinter die Kulissen gewährt – eine spannende Ergänzung in Kooperation mit MisFits und UFC. Insgesamt sind zehn Episoden geplant, die vor dem großen Event veröffentlicht werden sollen, um das Interesse weiter zu steigern und der Öffentlichkeit exklusive Einblicke in die Vorbereitungen zu bieten.

Kampfsport als Bühne für persönliche und berufliche Herausforderungen scheint im Trend zu liegen. So hatte Schauspieler Timur Ülker (35) nach seiner Teilnahme beim Dschungelcamp verlauten lassen, dass er sich vorstellen könnte, im Ring Konflikte auszutragen. Es bleibt abzuwarten, welche Promis in der dritten Runde in den Ring steigen werden.

Kevin Njie und Nico Nizou, "Fame Fighting" 2023

Eugen Lopez, TV-Star

Can Kaplan und Gigi Birofio

