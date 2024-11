Beauty-Doc schätzt ein: Was hat Michelle machen lassen?

Schlagerstar Michelle (52), die am 15. Februar ihren 52. Geburtstag feierte, sorgt derzeit mit ihrem jugendlichen Aussehen für Aufsehen. Fans und Beobachter fragen sich, ob das Alter an ihr einfach spurlos vorübergeht oder ob sie möglicherweise mit Schönheitsbehandlungen nachgeholfen hat. In den sozialen Medien wird wild spekuliert: "Ist Michelle alterslos oder gut gespachtelt?" oder "Sah sie neulich nicht noch ganz anders aus?"

Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat sich das Team von Professor Dr. Werner Mang, dem bekannten Schönheitschirurgen der Stars, einige aktuelle Fotos von Michelle angeschaut. Dr. Jens Allmann von der Bodenseeklinik äußerte sich dazu gegenüber Schlager.de: "Michelle ist eine außerordentlich attraktive Frau, die Schönheitsbehandlungen gar nicht nötig hätte." Er fügte hinzu, dass möglicherweise minimalinvasive Methoden wie Peelings, Hyaluronsäure oder Botox ihr jugendliches Aussehen erklären könnten, das könne man allerdings nicht mit Sicherheit sagen. Auch betonte er: "Wenn man mit einem Make-up-Artisten arbeitet, der ganz viele Püderchen und Pasten einsetzt, kann das einen großen Unterschied machen."

Michelle, mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer, ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Schlagerszene. Ihre Ausstrahlung und ihr Talent haben ihr eine treue Fangemeinde eingebracht. Sie ist Mutter von drei Töchtern und betont stets die Bedeutung von Natürlichkeit und Selbstakzeptanz. In der Vergangenheit sprach sie offen darüber, sich von äußeren Zwängen zu befreien, und ließ beispielsweise ihre einstigen Brustimplantate wieder entfernen. Ihre neue Beziehung zu Schlagerkollege Eric Philippi, der 27 Jahre alt ist, scheint sie ebenfalls zu beflügeln.

Anzeige Anzeige

THÜRINGEN PRESS Michelle beim "Schlagerboom" im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige