Megan Thee Stallion platzt wegen Interviewfragen der Kragen

Megan Thee Stallion (29) erinnert sich in ihrer neuen Dokumentation an einen äußerst unangenehmen Moment. In ihrer Amazon-Prime-Dokumentation namens "Megan Thee Stallion: In Her Words" äußert die Rapperin Kritik an Gayle King (69): Die Moderatorin hatte sie in einem Interview gefragt, ob sie vor dem Vorfall im Jahr 2020, bei dem die "WAP"-Interpretin zweimal von Tory Lanez angeschossen wurde, eine sexuelle Beziehung zum Täter gehabt habe. Daraufhin hatte Megan kritisiert: "Warum fragst du mich über Sex mit Tory aus? Darum geht es hier gar nicht. Selbst wenn ich es gehabt hätte." Die Grammy-Gewinnerin sagte, dass sie "ein-, vielleicht zweimal an einem betrunkenen Abend" Sex mit dem Sänger hatte.

Im April 2022 sprach Megan in einem ausführlichen Interview bei "CBS Mornings" über das einschneidende Erlebnis. Damals hatte Gayle direkt gefragt: "Was war die Art deines Verhältnisses zu Tory Lanez, da er eine sexuelle Beziehung zwischen Ihnen andeutete? Waren Sie beide zusammen?" Die Texanerin hatte zunächst geantwortet, sie und Tory seien "nicht zusammen", sondern "wirklich enge" Freunde gewesen, die "fast täglich Zeit miteinander" verbrachten. Doch die Journalistin hatte nicht locker gelassen und weiter nachgehakt, ob es eine "sexuelle Beziehung" gegeben hätte, was Megan im Folgenden entschieden abstritt. Acht Monate später, während des Prozesses zur Schießerei, räumte die "Mamushi"-Rapperin ein, dass diese Aussage gelogen war. Seitdem spricht sie auch offen darüber, wie die öffentliche Reaktion auf den Vorfall sie psychisch belastete.

Nach dem Gerichtsprozess wurde Daystar Peterson, wie Tory mit bürgerlichem Namen heißt, im Dezember 2022 in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen: grob fahrlässiges Abfeuern einer Schusswaffe Fahrlässigkeit, Körperverletzung mit einer halb automatischen Waffe und das Führen einer geladenen, unregistrierten Waffe in einem Fahrzeug. Der "The Color Violet"-Interpret, der in allen Punkten seine Unschuld beteuerte, aber während des Prozesses nicht als Zeuge aussagte, wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Seit Beginn seiner Haftstrafe im Jahr 2023 hat Tory gegen das Urteil Berufung eingelegt und beharrt weiterhin auf seine Unschuld. In einem Instagram-Post schrieb er nach Verkündigung des Urteils: "Unabhängig davon, wie sie meine Worte verdrehen, habe ich immer auf meiner Unschuld bestanden und werde es weiterhin tun."

Getty Images Megan Thee Stallion, Musikerin

Getty Images Tory Lanez, Rapper

