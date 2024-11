Hier präsentiert Lady Gaga stolz ihren XXL-Verlobungsring

Lady Gaga (38) hat ihren beeindruckenden Verlobungsring in einem neuen Video auf Instagram enthüllt. Die Sängerin zeigte das funkelnde Schmuckstück, während sie ihre Fans zur Stimmabgabe bei den bevorstehenden Wahlen aufrief. "Es ist Zeit, sich auf die Abstimmung vorzubereiten. Ich sehe euch in Pennsylvania", wandte sie sich an ihre 57,5 Millionen Follower. Bereits im September hatte sie den Ring auf den Filmfestspielen von Venedig präsentiert – doch nun bekommen ihre Fans einen noch näheren Blick darauf.

In dem kurzen Clip auf Social Media zeigt die 38-Jährige ein Peace-Zeichen in die Kamera. Dabei kann ihre Community einen flüchtigen Blick auf den gigantischen Edelstein inklusive Fassung erhaschen. Erst vor wenigen Tagen sprach die Künstlerin in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show darüber, wie Michael Polansky um ihre Hand angehalten hat. Dabei verriet die Schauspielerin, dass sie oft über eine schlichte Hochzeit nachdenken. "Wir sprechen tatsächlich darüber, einfach nur zu zweit zum Standesamt zu gehen und chinesisches Essen zu bestellen", erzählte sie lachend.

Sie und Michael sind seit Anfang 2020 ein Paar und wurden erstmals gemeinsam beim Super Bowl gesehen. Die Künstlerin, deren bürgerlicher Name Stefani Germanotta ist, scheint in ihm ihr großes Glück gefunden zu haben. "Er hat mir direkt nach meinem Geburtstag einen Antrag gemacht", berichtete sie über den romantischen Moment in der Late-Night-Show und fügte hinzu: "Wir waren einfach auf dem Weg zurück ins Zimmer, und er fragte mich, ob er mich etwas fragen dürfe."

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky bei den Filmfestspielen von Venedig im September 2024

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

