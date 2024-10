Lady Gaga plant eine entspannte Hochzeitsfeier mit Michael

Lady Gaga (38) ist zwar für ihre aufwendigen und extravaganten Looks bekannt, doch privat scheint die Sängerin die Dinge überraschend lässig anzugehen. Bei "Jimmy Kimmel Live!" plaudert sie nun aus, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellt. Die "Bad Romance"-Sängerin ist nämlich seit einigen Monaten mit Michael Polansky verlobt. "Wir haben darüber gesprochen, zum Standesamt zu gehen, nur wir beide, und danach chinesisches Essen zu bestellen", schildert sie. Dann blitzt allerdings doch die Lady Gaga durch, die ihre Fans so lieben – sie kichert nämlich: "Aber wie ich mich kenne, könnte es auch wie ein Zirkus mit Einhörnern werden."

Die ersten Gerüchte rund um ihre Verlobung kamen im April auf. Damals wurde die "A Star is Born"-Darstellerin mit einem verdächtigen Klunker am Ringfinger erwischt. Tatsächlich fand die Verlobung rund um ihren Geburtstag im März statt, nachdem Lady Gaga und Michael gemeinsam einen Kletterausflug unternommen hatten. "Er hat mir den Antrag aber nicht auf dem Gipfel gemacht. Wir sind auf den Gipfel geklettert, haben ein paar Fotos gemacht und sind dann wieder runtergegangen", verrät sie in dem Interview. Zurück im Hotelzimmer habe der Geschäftsmann dann gefragt, ob es in Ordnung sei, wenn er um ihre Hand anhalten würde. Lachend erinnert sie sich: "Ich sagte: 'Ja! Das ist total in Ordnung!'"

Seit über vier Jahren gehen Lady Gaga und Michael bereits gemeinsam durchs Leben. Erst kürzlich geriet die sonst eher private Musikerin gegenüber der Vogue ins Schwärmen über ihren Liebsten. "Ich habe noch nie jemanden wie Michael getroffen. Er ist so klug und so freundlich", plauderte sie aus und betonte, sie sei sehr glücklich mit ihrem Verlobten.

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere in London

Getty Images Lady Gaga bei der Filmpremiere "The Joker: Folie à Deux" in Los Angeles

