Nicht unterhaltsam? Kim Hnizdo will nicht ins Reality-TV

Kim Hnizdos (28) Teilnahme bei Germany's Next Topmodel schlug damals ganz schön Wellen – zurück in die Reality-TV-Welt will sie allerdings nicht. Im Gespräch mit Promiflash auf den Bunte New Faces Awards verriet das Model, auf welche Fernsehshows sie noch Lust hätte: "Ich würde super gerne Let's Dance machen. Reality-TV-Shows nicht unbedingt. Ich glaube, das ist nichts für mich. Dafür habe ich sehr versucht, mir eine seriöse Karriere aufzubauen." Kim ist auch der Meinung, dass ihr Charakter nicht in dramatische Sendungen passen würde. "Ich glaube, ich bin einfach nicht unterhaltsam genug, aber irgendwas, wo ein bisschen Leistung mit dabei ist, kann ich mir sehr gut vorstellen", gestand sie.

Von den Änderungen der letzten GNTM-Staffel ist die 28-Jährige aber ein Fan. Auf die Frage, was sie von der Zulassung der männlichen Kandidaten hielt, antwortete sie ganz begeistert: "Ja, alle rein! Ist doch super." Kim gewann damals die 11. Staffel, welche im Jahr 2016 ausgestrahlt wurde. Zu dieser Zeit gab es in der Sendung noch keine Curvy- oder Best-Ager-Models, geschweige denn Männer. Im Interview mit Promiflash setzte Kim ein Statement: "Warum Menschen ausschließen? Wir wollen ja keine Menschen ausschließen, sondern Inklusivität!"

Zwar nahmen in der Staffel der Influencerin noch keine Male-Models teil, trotzdem bekam ein Mann ganz schön viel Sendezeit – und zwar Kims Ex Alexander Keen (41). Der sorgte damals mit seiner wenig einfühlsamen Art für ganz schön Trubel. Kim selbst erzählte im vergangenen Jahr gegenüber Bunte, dass sie mit der Beziehung zu ihrem "Honey" lange zu kämpfen hatte. "Ich bin schon ein bisschen traumatisiert gewesen durch die eine Beziehung, die ich in der Öffentlichkeit hatte", offenbarte sie. Mittlerweile hält sie ihr Liebesleben sehr privat.

Getty Images Fata Hasanović, Kim Hnizdo und Elena Carrière im GNTM-Finale 2016

Photo by Matthias Nareyek/Getty Images Alexander "Honey" Keen

