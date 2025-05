Mit schwarzem Bob: Kim Hnizdo feiert ihr Catwalk-Comeback

Kim Hnizdo (29), Gewinnerin der elften Staffel von Germany’s Next Topmodel, hat bei der "Noir Summer Dream"-Show von Philipp Plein (47) in Cannes am Montag ihr Comeback auf dem Laufsteg gefeiert. Die Modenschau, die im glamourösen Carlton Beach Club im Rahmen der Filmfestspiele stattfand, war eines der Highlights des Abends. Kim präsentierte sich in einem funkelnden, bodenlangen Paillettenkleid und überraschte mit pechschwarzem Bob und einem dramatischen Make-up. "Es fühlt sich unglaublich an, wieder auf dem Laufsteg zu stehen", schwärmte sie im Interview mit Oe24.

In den letzten Jahren fokussierte sich das Model verstärkt auf internationale Kampagnen und ihre Moderationsprojekte. Dass sie nun bei Philipp Plein ihr Laufsteg-Comeback feierte, beschreibt sie selbst als persönliches und berufliches Highlight. Auch der ausgefallene Look schien der 29-Jährigen besonders gut zu gefallen. Begeistert gab sie im Gespräch mit Bild an: "Ich habe mich gefühlt wie Uma Thurman (55) in Pulp Fiction." Der Designer zeigte sich ebenfalls begeistert von Kim. "Kim hat eine starke Ausstrahlung und eine ganz besonders charmante Persönlichkeit", schwärmte er gegenüber der Boulevardzeitung.

Kim Hnizdo ist es gewohnt, für ihre Wandelbarkeit gefeiert zu werden. Schon bei "Germany’s Next Topmodel" sorgte sie mit ihrem drastischen Kurzhaarschnitt für Aufsehen. Nun überraschte sie ihre Fans erneut und zeigte eine neue Facette von sich. Privat scheint die 29-Jährige besonnen und klar: "Ich komme zurück, um zu bleiben", betonte sie entschlossen. Dass sie dabei absolut stilecht und mit viel internationalem Charme punkten kann, hat sie mit ihrem Auftritt bei Philipp Plein eindrucksvoll bewiesen.

Getty Images Philipp Plein im April 2025

Getty Images Kim Hnizdo auf der Fashion Week in Berlin im Juni 2016

