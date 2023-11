Glamour Women of the Year: Promi-Ladys strahlen in Glitzer

Die deutschen Stars haben sich wieder ordentlich in Schale geworfen! Am Donnerstag wurden in Berlin die Glamour Women of the Year Awards verliehen. Dabei wurde unter anderem Katja Krasavice (27) als "Musician of the Year" ausgezeichnet. Zuvor schlenderte sie wie viele andere Ladys über den roten Teppich. Dabei fiel schnell auf: Glitzer stand bei der Outfitwahl der Ladys offenbar hoch im Kurs!

Katja selbst erschien in einer bodenlangen, silbern funkelnden Robe mit Kapuze. Auch Kim Hnizdo (27) strahlte in ihrem Outfit. Die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin trug ein weites kurzes Kleid mit langen Ärmeln und Glitzer-Elementen. Victoria Swarovski (30) wählte stattdessen einen etwas helleren Ton – das Kleid der Let's Dance-Moderatorin blitzte aber ebenfalls auffällig. Doch damit nicht genug: Auch Nazan Eckes (47) trat in einem funkelnden Outfit auf.

Ein paar Frauen ließen es modisch allerdings deutlich schlichter angehen – wie zum Beispiel die Sängerin Elif, die eine Kombi aus Rock und Crop-Top komplett in Schwarz trug. Auch Model Lena Gercke (35) setzte auf schlichte Eleganz. Stefanie Giesinger (27) kam ebenfalls komplett in Schwarz, jedoch in einem Kleid in Lederoptik.

Katja Krasavice bei den Glamour Women of the Year Awards

Victoria Swarovski im November 2023 in Berlin

Lena Gercke im November 2023 in Berlin

Stefanie Giesinger bei den Glamou Women of the Year Awards

Elif, Musikerin

Nazan Eckes, Moderatorin

Kim Hnizdo, Model

