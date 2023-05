Beziehung mit "Honey" war für Kim Hnizdo traumatisierend

Kim Hnizdo (27) spricht über ihre Ex-Beziehung. Die Germany's next Topmodel-Bekanntheit nahm 2016 an der Show von Heidi Klum (49) teil und gewann sie sogar. Aber nicht nur sie erregte Aufmerksamkeit – denn auch ihr damaliger Freund Alexander Keen (40), den Kim damals liebevoll "Honey" genannt hat, sorgte für viel Unterhaltung. Daran denkt das Model mittlerweile aber nicht mehr positiv zurück: Kim ist traumatisiert von der Beziehung mit Honey!

Im Interview mit Bunte spricht die 27-Jährige über die damalige Zeit. "Ich bin schon ein bisschen traumatisiert gewesen durch die eine Beziehung, die ich in der Öffentlichkeit hatte", gibt sie ehrlich zu. Deswegen habe sie beschlossen, das in Zukunft anders zu machen: "Bekannt sein möchte [ich] für mich, meine Persönlichkeit und meinen Job. Und nicht, weil ich Leonardo DiCaprio (48) gedatet habe oder weil ich irgendeinen Freund an meiner Seite habe, der reicher und bekannter ist als ich."

Nachdem sich Kim noch während der Ausstrahlung von GNTM von ihrem Freund Alexander getrennt hat, hält sie ihr Liebesleben jetzt lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Sie widmet sich voll und ganz ihrem Job und modelt für diverse Marken und Magazine. Alex hat sich mittlerweile aus dem Rampenlicht gezogen – nach seinen Auftritten an der Seite seiner Freundin nahm er noch an einigen Shows wie dem Dschungelcamp teil – mittlerweile arbeitet er in einem Fitnessstudio.

Anzeige

Getty Images Alexander Keen, ehemaliger "Germany's next Topmodel"-Boyfriend

Anzeige

Getty Images Kim Hnizdo im GNTM-Finale 2016

Anzeige

RTL Alexander "Honey" Keen im Dschungelcamp 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de