Kim Hnizdos Honey-Trauma wird mit jedem Jahr langsam kleiner

Kim Hnizdos (27) hat es beinahe überstanden! 2016 ist das Model bei der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt geworden. Im Rahmen der Sendung stellte die Beauty ihren damaligen Partner Alexander Keen (40) vor, der von ihr liebevoll "Honey" genannt wurde. Ihre Liebe sorgte zwar für viel Unterhaltung – besonders gut kam Alex aber nicht weg. Da die Blondine von dieser öffentlichen Beziehung ziemlich traumatisiert gewesen sei, hält sie ihr Liebesleben mittlerweile privat. Gegenüber Promiflash verrät Kim nun, ob sich das möglicherweise bald ändern könnte!

"Mein Trauma wird von Jahr zu Jahr kleiner", verrät die 27-Jährige bei den Glamour Women of the Year Awards gegenüber Promiflash. Aus diesem Grund stehen die Chancen inzwischen gut, dass Kim möglicherweise ihren Partner doch noch irgendwann wieder der Öffentlichkeit zeigt.

In einem Interview mit Bunte erklärte die Schönheit bereits ihre Entscheidung, ihr Privatleben nicht in die Öffentlichkeit zu tragen: "Bekannt sein möchte [ich] für mich, meine Persönlichkeit und meinen Job. Und nicht, weil ich Leonardo DiCaprio (48) gedatet habe oder weil ich irgendeinen Freund an meiner Seite habe, der reicher und bekannter ist als ich."

Anzeige

Getty Images Kim Hnizdo bei den Glamour Women of the Year Awards 2023

Anzeige

Getty Images Alexander Keen im Mai 2016

Anzeige

Getty Images Kim Hnizdo, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de